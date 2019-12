23/12/2019 a las 20:20

Pedazos de juguetes, ropa que no me pondré más, sombreros que me quedan pequeños, cuadros desahuciados, pañuelos de San Fermín que nunca han subido la Cuesta de Santo Domingo, revistas de política internacional que tratan temas de mucha importancia que ni siquiera recuerdo, cinturones pasados de moda, la bandurria que empaqueté el día que me mudé del piso de Pamplona cuando la universidad y otros muchos objetos que quiero tirar están en mi casa para que los desordene mi hija. Paloma observa cada

Etiquetas Chapu Apaolaza

Selección DN+