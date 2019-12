Encantados de haberse conocido

18/12/2019 a las 06:00

Adriana Lastra, la portavoz del PSOE, se reunió este martes con dirigentes de Bildu para conocerse. No hay un solo español que no conozca la trayectoria de Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok, Bildu..., salvo la asturiana Lastra. “Lo importante es que nos conozcamos”, dijo. Una de dos, o es de una ingenuidad supina o cree que el resto del mundo vive en la inopia. Bildu es esa formación independentista vasca que no condena la violencia de ETA y que homenajea a los asesinos cuando salen d

Selección DN+