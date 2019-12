Hacerse con el botín

05/12/2019 a las 06:00

Es un fenómeno muy habitual en política. Se queja el diputado socialista por Navarra, Santos Cerdán, de que la “irresponsabilidad de algunos partidos” ha llevado al país a nuevas elecciones y al escenario en el que estamos. A su partido no lo nombra. Faltaría más. La culpa siempre es de los demás. Como los niños pequeños. A mí que me registren. Con este argumentario, no cabe esperar una sesuda solución para salir del atolladero. Cerdán espera que sean capaces de utilizar la política para lo que

