10/09/2019 a las 06:00

Por fin vamos a ver a Pedro Sánchez en una sesión de control en el Parlamento. Y es que, allá por febrero cuando se disolvieron las Cámaras para la convocatoria de elecciones, el presidente en funciones se ha escaqueado del control parlamentario y eso que ahí está la resolución del Constitucional dejando claro que el que un Gobierno esté en funciones no implica que no tenga que ser controlado por el Parlamento. No hay que olvidar que fue el propio grupo socialista el que promovió que e

Selección DN+