Dulanz: Qué hay de lo mío

04/07/2019 a las 06:00

Los cargos políticos en España no destacan por ser los mejor remunerados de nuestro entorno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una nómina de 82.978,56 euros brutos. Pero llama la atención que lo primero que hacen muchos ayuntamientos nada más constituirse es aprobar una subida de sueldo para el alcalde y los concejales. Ayer lo hizo el de Pamplona, con el alcalde Maya a la cabeza. Y no ha sido el primero. Un incremento del 4%. Navarra Suma, PSN y Geroa Bai no pusieron ningú

Etiquetas Dulanz

Selección DN+