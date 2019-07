03/07/2019 a las 06:00

Terelu era Terelu y no la temible Bárbara Valiente de 'Paquita Salas'. Aun así, las niñas se le cuadraron. Terelu Campos empezó el sábado como colaboradora en 'Viva la vida'. Estaban comentando 'Supervivientes'. Entre las comentadoras, Sofía Suescun e Ylenia Padilla. Miraban a la asilvestrada Dakota. Y Terelu les recordó que ellas tampoco se habían comportado como delicadas damiselas. Le dieron la razón. Les faltó, como Michael Rapaport en 'Granujas de medio pelo', decir lo que de que Woody Allen es intelectual: "Aquí todos somos listos, pero él lleva gafas". O sea, aquí todas somos maleducadas, pero ella lleva gafas.



Confieso que cada vez que veo 'Supervivientes' me sorprendo. Al ver a Isabel Pantoja. Todavía no me creo que esté ahí. Y dando ese espectáculo. Pero de Dakota nada me sorprende. Era lo que esperábamos. Lo que esperaba Telecinco, que ya la había visto actuar en el anticonceptivo 'Hermano mayor' y en 'Cámbiame', donde se volvió loca cuando le cortaron el pelo. Dakota Tárraga es una especie de demonio de Tasmania. Carlos Sobera (la gran sorpresa televisiva de esta temporada) le dijo: "Utilizas un vocabulario inaceptable y, lo que es peor, un tono agresivo. Y lo haces, además, de forma continuada y extenuante". Y le advirtieron de tomar medidas disciplinarias. Por un lado le entraba, por otro le salía. Hombre, no es que los contrarios no le hayan contestado, pero algunas de las perlas, y con su tonito, han sido: calvo, implantado o come mierda a Carlos Lozano; loca, fantasma, enferma, apestosa o rata de cloaca, a Mónica Hoyos, y guarra, polioperada, niñata, podrida y reventada (este es mi favorito) a Violeta.



Y ahí están los padres tratando de defenderla como pueden. En 'Sálvame' pusieron a su madre un montaje con escenas brutales de 'Hermano mayor' y otras lejanamente parecidas de 'Supervivientes'. Los colaboradores no veían cambio alguno en la chica. La madre critica las formas y el comportamiento de su hija (a veces apaga la tele), pero asegura que sí ha evolucionado en estos cinco años. "Si no, os quedáis sin programa". Hombre, con lo bien que va.

Etiquetas Televisión

Selección DN+