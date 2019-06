Facinerosos

29/06/2019 a las 06:00

Tuvo que cortarse un poco el pelo la Pantoja, pero no era un exvoto para la virgen. En 'Supervivientes', el favor vendría de la organización. Una barbacoa y tinte para la melena. Así que el jueves en la palapa (la grada esa como de ponerse a cantar 'Tell me more') se soltó la mata de pelo, que tenía un color más rojizo. Pero sin canas. Justo cuando Albert empezó a hablarle de usted. A su izquierda, el mal rollo con este. A su derecha, el mal rollo con Mónica Hoyos. Y Pantoja avisándoles de que no pensaba darles vídeos, conocedora del valor de un enfrentamiento con ella. Pero claro que entró y acabó con un "Yo no sigo aquí". Supongo que si no lo han hecho, harán pronto un vídeo con las veces que ha amenazado con irse. Un vídeo "numerao, numerao". Que anoche El Puma le dijo a Bertín Osborne que su canción más famosa no decía "boomerang, boomerang" sino "numerao, numerao". Cuánto tiempo equivocados. Quien no tenía inconveniente en dar vídeos era Jesús Gil. El jueves hubo una premiere de 'El pionero', la primera serie de no ficción de HBO España. Se estrena el 7 de julio. Como todo está inventado, Donald Trump también lo estaba. Aunque fuera de forma muy española. Y quien dice Trump dice Berlusconi. Trump llamó asquerosa a Hillary y deplorables a sus seguidores. Nada comparable al facineroso de Jesús Gil.

Justin Webster y Enrich Bach, responsables de 'Muerte en León', lo son también de 'El pionero'. Material tienen de sobra. Pero no querían que fuera una cosa como de Torrente. Aunque es cierto que siendo un producto narrativamente potente, la mayor parte del primer capítulo produce risas. O sonrisas. Las interrumpes con la tragedia de Los Angeles de San Rafael, con 60 muertos, pero cuando Gil cuenta su experiencia de cabecilla en la cárcel vuelves a reír. Aunque no sé si a las generaciones más jóvenes les harán gracia las mismas cosas. Aunque sea ver a Javier Nart de fiscal en 'Tribunal popular'.

Entre 'Supervivientes' y 'El pionero' hay dos grados de separación. De Gil a Julián Muñoz y de este a Pantoja. Le van a preocupar Albert y Mónica Hoyos.

