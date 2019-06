Aviones y despedidas (de las otras)

28/06/2019 a las 13:50

Me gustan los aviones y detesto los disfraces de las despedidas de solteros. En relación a lo primero, a pesar de que los aeropuertos me ponen un poco nerviosa porque ver correr a la gente hace que me contagie de la ansiedad por perder mi vuelo, me gusta mucho viajar en avión. Con respecto a lo segundo, no acabo de entender por qué casarse tiene que llevar aparejado perder la dignidad disfrazado de cualquier cosa fuera de contexto. La conclusión lógica de unir estas dos ideas es que cada ve

Selección DN+