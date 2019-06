21/06/2019 a las 06:00

Por imperativo legal. El presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, la presidenta en funciones del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y, en general, los representantes nacionalistas prometieron el miércoles respetar el régimen foral de Navarra y acatar la Constitución “por imperativo legal”. Vamos, algo así como que les obligan, porque si no, de qué van a acatar una Constitución española en la que no creen y no pueden ni ver. Pues con todos ellos votaron los socialistas navarros pa

Selección DN+