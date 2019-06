13/06/2019 a las 20:20

Los retos o ‘challenge’ son una actividad recurrente en nuestra sociedad y muchos se difunden por las redes sociales. El reto como única forma de superación con fecha de caducidad. Nunca he participado en ningún reto. No me interesa saltar de un coche en marcha para bailar y cantar. No me interesa que mis seguidores vean una foto mía de hace diez años. No me interesa tirarme encima un cubo de hielo o una olla a presión con agua hirviendo. No me interesa ir sin maquillar durante una

