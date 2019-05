¡Al gimnasio!

29/05/2019 a las 06:00

Con la clavícula rota y mis hijos de vacaciones, el último verano lo pasé en la bici de spinning del gimnasio de mi querido club Oberena. No quedó otra opción para seguir pedaleando. Allí estaba un par de horas con el brazo en cabestrillo intentando bailar el corazón a ritmo del hilo musical. No me gustó nada la experiencia. El cielo azul y el solazo visto tras el cristal y con aire acondicionado se me hizo muy duro. Prometí no volver a entrar nunca a un gimnasio y lo cumplí, pero t

Etiquetas Javier Iriberri

Selección DN+