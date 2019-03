"Soy de Pamplona de toda la vida"

Actualizada 22/03/2019 a las 20:29

Cuando llegué a Pamplona sabía que acostumbrarme a la ciudad, a la gente y a los sitios, iba a ser complicado. Nunca había estado aquí en mi vida. No era capaz de entender a la gente. Me sentía extranjera en todos los sentidos: no reconocía ningún ruido, mi paisaje urbano había cambiado de un día para otro y los sabores eran muy distintos. Tenía que aprender y empaparme de nuevas sensaciones. Nunca he querido ser “la parisina perdida en Pamplona”, entonces intenté borrar mi acento

