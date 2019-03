Los detallitos

09/03/2019 a las 06:00

Sandra Golpe anunció en una columna, sobre la huelga, que haría lo que creyera en conciencia. "Porque mis jefes, ellos, me otorgan esa libertad". Qué buenos son los padres salesianos que nos llevan de excursión. Y no presentó el informativo de Antena 3. Hoy el programa de María Casado no apareció por la pantalla; los de Susanna Griso y Ana Rosa Quintana, sí (el año pasado cerró el chiringuito). "Yo este año voy a hacer la huelga haciendo el programa" (AR). Me recordó a cuando preguntaron a Pablo Echenique si iba a seguirla. "Las mujeres del partido, sí. Yo no, que tengo mucho trabajo". Ana Rosa llevaba una camiseta donde se leía "Mujeres al poder", como si no fuera la jefa.

Griso hizo huelga el año pasado, pero su programa se llevó la audiencia huérfana de Ana Rosa. Y eso que estaba presentado por Albert Castillón.

'Espejo Público', que también trató el caso del secuestrador de muebles (salió una señora a la que pedían 1.500 euros de rescate), llenó el plató de mujeres. Purificación Causapié (PSOE), Díaz Ayuso (PP), Bescansa (¿Podemos?), Villacís (Ciudadanos) y Rocío Monasterio (Vox). También, María Teresa Fernández de la Vega. ¿Resultado del mujerío? Que las maquilladoras, aquí hay mayoría de señoras, se quejaron de tener tanto trabajo. Malamente. Tra tra.

El jueves, en 'Gran Hermano Dúo', que sigue campante rozando el 30% de cuota, echaron a Ylenia Padilla, feminista máxima. ¿Se acuerdan de que tenía en Mtmad, el canal de vídeos de MiTele (Mediaset), un corralito que se llamaba 'FemYlena' y que era feminismo para millennials? Fue cuando además de "vale" y "máximo", empezó a decir mucho "empoderar". Ahí se perdió. Sandra Golpe se tuiteó fotografiada delante de un gran cartel morado de '8-M Por la igualdad'. Tirada en el suelo con un vestido recatado y unos zapatones como de Pipi Calzaslargas. Hoy tendrían que haber suprimido la programación normal y poner maratones de Pipi y de 'Xena'. Dos feministas inspiradoras. Ylenia nos aclaró, sobre el feminismo en general, que ya estaba casi, que sólo quedaban detallitos. Pero qué tabarra nos dan con los detallitos.

Etiquetas Rosa Belmonte

