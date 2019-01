05/01/2019 a las 06:00

Va a ser peor ofender a unos adolescentes con ínfulas de víctima que sacarse la chorra y masturbarse delante de mujeres que no lo han solicitado (Sarah Silverman sí lo consintió). Hablo de Louis C.K., de quien se ha filtrado un audio riéndose de los supervivientes activistas de Parkland. Sobre cuando fueron al Congreso: "¿Qué estáis haciendo? Sois jóvenes, tenéis que ser locos. No llevar traje diciendo 'Estoy aquí para contar...'". Y sigue: "No sois interesantes porque fuerais a un instituto donde mataron a chicos. ¿Por qué eso os va a hacer interesantes? No os dispararon. Pusisteis un gordo delante ¿y ahora tengo que escucharos?".



No pasó nada cuando en 'Saturday Night Live' bromeó sobre la pederastia. Comparó su chocolatina favorita con esos delincuentes y sus víctimas. "Me encantan las Mounds, pero hay un límite. Son deliciosas, pero si alguien me dijera "cómete otra e irás a la cárcel y todo el mundo te odiará", dejaría de comerlas". Dijo que no los entendía pero pensaba que desde su punto de vista lo que hacen "debe de ser algo muy bueno". Ante la reacción del público, temió que sería su último show. Naaa, para eso tendría que llegar su revelación como tío marrano en la época del Me Too. Además, sabrá que Laura Ingraham, presentadora de Fox, ridiculizó a David Hogg, uno de esos activistas. El chico pidió el boicot publicitario a su programa. La ofensa consistió en reírse de Hogg porque contó que le habían rechazado en cuatro universidades pese a sus notas. Que lloriqueaba. Y van Nestlé, Hulu, Johnson & Johnson o Bayer y le hacen caso. Roseanne Barr llamó nazis a los supervivientes adolescentes de Parkland (uno de los martillazos que se dio en la cabeza). ¿Que te caiga mal David Hogg es alinearte con la derecha? Sin nombrar a Louis C.K. pero refiriéndose a esto, Ricky Gervais: "Claro que puedes bromear sobre lo que te dé la gana. A alguna gente no le gustará y te lo dirá. Luego depende de ti que te importe o no. Y ya está. Es un buen sistema". Ja. Será en un planeta imaginario donde el sufrimiento no se haya convertido en fuente de autoridad moral.

