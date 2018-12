29/12/2018 a las 06:00

El otro día le preguntaron a Stephen King si había algún libro, película o serie que no le gustara (elogia hasta 'La casa de papel'). Tuiteó que había un montón, pero que no quería escribir sobre lo que no le gustaba: "No digas nada si no tienes nada bueno que decir es un muy buen consejo". Vale, supongo que sólo se referiría libros, películas o series porque a Donald Trump lo pone de vuelta y media. Siguiendo su consejo tendré que no hablar de Paco Pérez Abellán. De cuando en 'Día a día', el programa de María Teresa Campos, hablaba de la culpabilidad de Dolores Vázquez en el crimen de Rocío Wanninkhof. La mujer no confesaba, los indicios eran débiles, pero el empeño por considerar asesina a Dolores Vázquez era demoledor. Y supongo que si Paco Pérez Abellán lo sostenía era porque la Guardia Civil lo sostenía. Con el caso de Laura Luelmo hemos vuelto a la pesadilla de la prensa, de las televisiones. Aunque por suerte, no a la del falso culpable.



Estaba el asunto bajo secreto y se publicaba o decía de todo. Evidentemente, porque un funcionario se habría ido de la boca, es decir, revelaba secretos. Y luego llegó la rueda de prensa de la Guardia Civil desmintiendo mucho de lo que se había publicado (hasta las conclusiones de la autopsia). 'El gran carnaval' de Billy Wilder siempre se queda corta.



Las ruedas de prensa de la Guardia Civil, con todos esos detalles, parecen cosas de americanos (dicho como María Barranco: "Esto parece cosa de terrorishmo"). De películas y series. Del alcalde presionando a la policía para que encuentre al culpable. Que parece no haber duda de que Montoya es el hombre, pero hay una directiva europea por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia (los Estados garantizarán que "mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la Ley, las autoridades no realicen declaraciones públicas que presente a esa persona como culpable"). No sé, creo que debería haber hablado bien de la comedia 'Derry Girls' (Netflix). Por hacer caso a Stephen King.

