08/12/2018 a las 06:00

Lo había leído y no lo podía creer. Chabelita Pantoja deja la televisión para centrarse en otros proyectos a partir de enero. A lo mejor ha conseguido algo en el acelerador de partículas de Ginebra. La frase que no podía creer la dijo en 'MorningGlory', el magazine de radio, tras anunciar que abandonaba la tele: "Voy a dejar mi legado aquí". Demonios, su legado.



Es cierto que Chabelita nos ha hecho pasar ratos buenos. Que por ella ha llamado su madre a los programas. Que por ella hemos conocido a Omar ("te como el corazón", "te voy a hacer la vida mártir") Montes. Pero su legado. Ni siquiera en frases. Hay quien sí se ha lucido en ese sentido. Hasta Malena Gracia y Yola Berrocal cuando en 'Hotel Glam' se sintieron ofendidas: "Señor Aznar, no somos telebasura. Somos personas que enseñamos cosas. Hemos pintado camisetas, tocado las castañuelas.", empezaba Yola. Malena: "Y somos católicas: hay que creer en Dios. Dios existe y está con nosotros. Yo en mi habitación tengo un crucifijo que era de mi abuela". Que una puede acordarse también del "Hasta aquí puedo leer" de Mayra, pero gracia, gracia no tiene. Como tampoco "Hola, corazones" o "A mediodía, alegría". Me quedo con el "Mejor vamos con temas más agradables" de María Teresa Campos cuando Carmina Ordóñez confesó haber sido maltratada. O el "No me vais a grabar más" de Pantoja. O el "Destructores, ya nunca más vengo al AVE" de Jurado. Estos dos últimos son de exteriores, pero grabados para verse en platós. De 'Al ataque' me tengo que quedar con aquel "Que te meto con el mechero, Sole".



Pero la reina de las frases es La Veneno, aunque no sean muy correctas. La Veneno ha dejado más legado en televisión que Chabelita. Sobre todo ese día que fue a DEC para hablar de su dieta y le pusieron por sorpresa una llamada de una tal Jessi que aseguraba ser vecina de Cristina Ortiz (nombre real de La Veneno). Se hartó: "Me cago en tos tus muertos, so desgraciada. ¿Tú quién eres?". Lo de Chabelita es un poco Mayra: "Hasta aquí puedo dejar mi legado". Pero si no le sale lo del acelerador de partículas lo mismo se lo piensa.

Etiquetas Rosa Belmonte

