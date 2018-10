    Opinión

23/10/2018 a las 06:00

Dícese de la “trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es”. Nos sobran los traspantojos. Sin ir más lejos, tenemos a un presidente de gobierno que no gobierna sino que deja las cuestiones más delicadas en manos de un político que ni siquiera es de su partido, y tenemos un presidente de Cataluña que no preside nada sino que recibe instrucciones desde Bélgica. En España mandan los jefes de gobierno. Excepto ahora. Ayer lunes se ha vuelto a escenific

