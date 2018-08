31/08/2018 a las 06:00

Trump presumió del tamaño de su pene en un debate de las primarias. Cuando se lió con Marla Maples, esta salió en la prensa: "Es el mejor sexo que he tenido en mi vida" (luego negó haberlo dicho). En 'Vogue', a Stormy Daniels, la actriz porno, le preguntan sobre su encuentro sexual con Trump en 2006. Se ha reído de él. "¿Qué se puede contar realmente de dos minutos?". Bueno, eso mismo dijo Angie Dickinson de su encuentro con Kennedy. A Trump le hicieron una vez un 'Roast', ese programa donde te ponen verde. Su única condición fue que no se sugiriera en chiste alguno que no era multimillonario. Margaret Atwood escribió que los hombres tienen miedo de que las mujeres ser rían de ellos (las mujeres, de que los hombres las maten). Pero el hombre político asume que se van a reír de él. De sus capacidades sexuales o de sus decisiones. Probablemente, la presidencia de Sánchez es el mejor sexo que ha tenido en la vida. Nos riamos de él o no.

