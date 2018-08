25/08/2018 a las 06:00

El jueves, 'Ya es mediodía' hizo máximo de audiencia en un programa que empezó con el cansino Revilla y acabó con Alba Carrillo. También con la paciencia de Sonsoles Onega, que después de despedir con mucha sonrisa mutó (con la cámara aguantándole el plano) a cara de quiero matar a alguien y sacarle los higadillos. Ese 11,5% de cuota y 788.000 espectadores no le debe de compensar. O sí, yo qué sé. La sección de corazón que le han endilgado, lo del 'fresh', es la sección de corazón más ridícula que he visto en mucho tiempo.

Se supone que ella no sabe quién es Chabelita. ¿Se imaginan que Beatriz Cortázar no supiera quién es Adriana Lastra? Y lo digo porque los personajes están a la par (Chabelita y Adrianita). Entonces le ponen una corte de gente que habla de Chabelita y otros seres semejantes. La Rábago, Miguel Angel Nicolás, Luis Quevedo, Alba Carrillo. Hablan a Sonsoles como si estuvieran hablando a María Patiño de la filosofía analítica de Bertrand Rusell. Además, lo hacen con vehemencia, hasta con coreografía de cotilleo (creo que esto se acaba de inventar), con una sobreactuación de chiste. A veces parece uno de esos sketches en las nocheviejas televisivas de José Luis Moreno. Aunque es verdad que Alba Carrillo no sobreactúa más que Adriana Lastra. Y las dos se cabrean. Una marchándose del plató y la otra, quejándose de que los colaboradores le pregunten para pillarla. La pillan, claro.

El programa ya sabemos que es un clon del de Ana Rosa. Y ahora eso podría tener sentido. ¿Qué pasa con esta? ¿Superará lo de Villarejo igual que superó el plagio? Esto parece más feo. Aparte de lo que se ha revelado sobre las conversaciones de su marido con Villarejo, leo en 'Vanity Fair': "La periodista es, en realidad, el vínculo que ha unido a su actual marido y a Villarejo, con quien mantiene una amistad desde hace muchos años. El ex marido de Quintana, Alfonso Rojo, era compañero de estudios y socio en un negocio del ex policía". No sé si a Sonsoles le habrá servido de algo saber quién es Chabelita y conocer a Alba Carrillo. O si todo seguirá igual.

