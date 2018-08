04/08/2018 a las 06:00

No veo parecido alguno entre José Mota y Millán Salcedo. El primero es un coñazo salvo dos o tres cosas y al segundo se le recuerda por brillantes sketches con Martes y Trece. Y aunque la nostalgia suela nublar la realidad, la comparación es absurda. Como comparar a Dani Rovira con Chiquito. Millán dice con respecto a Mota ("esta persona") que hay pirateo y que el original siempre es mejor. Otra cosa es que a la hora de ir a merendar una prefiera a Mota que a Millán. Cuando empezamos a conocer a Glenn Close (quizá en 'El mundo según Garp' y en 'Reencuentro', primeros ochenta) nos sorprendió que se pareciera tanto a Meryl Streep. Eso que a algunos les pasa ahora con Pablo Casado y Albert Rivera. Lo de Carmen Calvo es peor, cree que Dulcinea del Toboso y Aldonza Lorenzo son personas distintas.

Meryl Streep era una estrella desde años antes. Si no con 'Holocausto', sí con 'Kramer contra Kramer' (1979). Lo de 'Julia' o 'Manhattan' resultaba menos importante. A Audrey Hepburn le dijeron que cómo iba a usar el mismo apellido de una de las grandes. Y no hay actrices con más personalidad y más distintas que Katherine Hepburn y Audrey Hepburn. Glenn Close siguió con su carrera y se nos olvidó el parecido, aunque coincidieran en ese aire de estar hervidas. Igual que Iniesta. Se nos olvidó hasta cuando coincidían, como en 'La casa de los espíritus' (también es verdad que la Férula de Close tenía una caracterización brutal). En 'El atardecer' no tienen escenas juntas. Pero Mamie Gummer, la hija de Streep, hace de hija de Close. Son clavadas. Y no hay que olvidar que Meryl Streep en 'El diablo viste de Prada' tiene toda la pinta de Glenn Close como Cruella de Vil.

Lo de Mota y Millán no es una similitud física. Fátima Báñez sí que se parece al de Brazatortas. Además, el que no copia no crea. Lo único en que Mota se parece a Martes y Trece es en tener o haber tenido programas de humor y sketches. Porque ahora el humor en televisión suele ser transversal y estar donde menos lo esperas. En tertulias, en informativos, en una rueda de prensa de Sánchez.

