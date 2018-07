En 'La cuerda', Eugene O'Neill cuenta la historia de un padre que ata una soga a una viga de su granja a la espera de que su hijo se cuelgue. Cuando Sacha Baron Cohen ata la soga a la espera de sus víctimas es cuando mejor le salen las patochadas. Showtime, años después de 'Da Ali G Show (Channel 4 y HBO), le ha dado un nuevo juguete, 'Who's America?'. Se estrenó el domingo en EE UU y en Movistar +, que ya lo tiene bajo demanda. Sacha Baron Cohen se disfraza de varios personajes para poner en evidencia a gente aparentemente representativa del EE UU actual.



En el primer capítulo hay cuatro sketches y quizá sólo uno merece la pena. El de la pobre galerista que admira los cuadros hechos con heces ("no sabía que algo tan repulsivo podía ser tan hermoso") y accede a donar pelo púbico para la brocha del artista hecha con pelo de pintores célebres no sé si es prescindible, aunque tenga gracia. Lo de la pareja republicana de Carolina del Sur recuerda mucho a 'Borat'. Les dice que su mujer le es infiel con un delfín y que a su hijo lo obliga a hacer pipí sentado y a su hija de pie para difuminar eso de los géneros. Bernie Sanders es el más listo de todos. Lo mejor es la parte con los activistas pro armas. Sobre todo el momento en que convence a uno de ellos, Philip Van Cleave, de grabar un vídeo educativo para enseñar a los niños de tres y cuatro años a cargar la pistola (con peluches) y disparar a la cabeza. La incomodidad que supone ver a Charlton Heston con Michael Moore en 'Bowling for Columbine' es aquí puro disparate.



Pero 'Who's America?' es cosa de cuatro gatos. La matraca que Telecinco ha dado con 'The Good Doctor' ha dado resultado y el estreno llegó a un 25,5% de cuota. La serie, que ya emitió AXN, es sentimentaloide, con un cirujano autista dispuesto a llevar a cabo milagros médicos ante el rechazo de los otros médicos. Un tipo que parece ver el interior de los cuerpos como Ray Milland en 'El hombre con rayos X en los ojos'. Eso también lo hace Sacha Baron Cohen. Aunque él lo haga con gracia y con sogas. Pero acaba enseñando el interior de la gente.

