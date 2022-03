El precio del alquiler en Pamplona sube un 3,4% tras dos años de pandemia

La vivienda en alquiler en España ha terminado el mes de febrero con un precio medio de 10,7 euros/m2 lo que supone una caída del 2,9% con respecto a febrero del año de 2020, el último mes antes del inicio de la crisis sanitaria, según el último informe de precios publicado por idealista.

Estos datos contrastan con la realidad que presenta Navarra, donde tras dos años de pandemia, el precio del alquiler ha registrado una subida del 7,6% y los inmuebles en alquiler anotan un precio de 9,1 euros/m2. Este dato es, según idealista, el máximo histórico registrado en la Comunidad foral, un tope que se mantiene estable desde diciembre de 2021.

En Pamplona el aumento no ha sido tan voluminoso como a nivel provincial y la capital navarra ha registrado en los dos últimos años una subida del 3,4% en el precio de los alquileres. Concretamente, el informe de idealista sitúa en los 9,7 euros el precio por metro cuadrado de vivienda en alquiler. No obstante, los precios en Pamplona no están en su máximo histórico, que se registró en diciembre de 2021 con 9,9 €/m2.

¿QUÉ BARRIO ES EL MÁS CARO PARA ALQUILAR PISO EN PAMPLONA?

Pamplona registra una media de 9,7 €/m2, pero los precios oscilan en función del barrio. Según los datos de febrero de este año, el Casco Antiguo es el barrio más caro para alquiler una vivienda. Anota un precio de 10,6 €/m2, un precio algo alejado de su máximo histórico.

El barrio que más se aleja de su máximo histórico es el II Ensanche, que presenta un precio de 9,7€/m2 tras haber bajado sus precios más de un 10% en menos de un año: su máximo histórico se registró en abril de 2021 con 10,8 €/m2.

Si buscamos el más barato, la Rochapea, con 9,1 €/m2, es el más económico.