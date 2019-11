El precio en Estella: cambia el perfil del comprador, de mayor edad

01/11/2019 a las 06:00

Ni crisis, ni burbuja, ni pinchazo inmobiliario. El gran problema que debe abordar el mercado de la vivienda, según los profesionales del sector, es la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a ella. Una realidad que se extiende por todo el país y que incide más en las pequeñas ciudades y zonas rurales, como Estella y su merindad. Las condiciones laborales para muchos jóvenes son precarias, con salarios bajos e insuficientes para adquirir un hogar. Así lo ven algunos de los expertos que trabajan en el sector en la ciudad del Ega.

Si bien es cierto que se aprecia un repunte de la compra de viviendas desde la pasada crisis inmobiliaria, las estadísticas no reflejan la situación real que atraviesa el sector, según los profesionales. En el primer trimestre de 2019, se registraron en Estella 81 transacciones totales, dos más que en 2018. Una tendencia al alza que se aprecia también los resultados globales desde 2014 en la ciudad del Ega, cuando se contabilizaron 116 ventas. En 2015, fueron 135; y en 2016 y 2017 se notó una ligera disminución de contratos (121 y 111, respectivamente), con una recuperación en 2018, con 174 ventas.

“Pero, el problema es que la gente joven no compra vivienda”, reiteran los profesionales. Y ellos son una pieza muy importante del futuro del sector inmobiliario. No logran acceder a una hipoteca. Las entidades bancarias conceden, como mucho, el ochenta por ciento del coste y los bolsillos no dan para más. “La brecha social cada vez es mayor. Hay algunos grupos sociales con mucho poder adquisitivo pero otros muchos con muy poco”. Como consecuencia, los jóvenes que no cuentan con el dinero necesario para comparar una vivienda, se declinan por el alquiler que, en estos momentos y paradójicamente, es más caro que las propias hipotecas.

A corto plazo, la elección de un alquiler puede ser una solución para independizarse. Una apuesta que, a futuro, puede no ser tan buena. Centrarse solo en el alquiler y pensar que todo el acceso a la vivienda de los jóvenes se va a canalizar por esa vía es un grave error. Los expertos explican que, de cara a la jubilación, es aconsejable tener una vivienda en propiedad porque las personas con pensiones bajas podrían sufrir mucho una subida del precio del alquiler.

En los últimos años se ha registrado una tendencia global al alza en el número de ventas de vivienda, como reflejan los datos. Una propensión que, señalan los especialistas en el sector, se debe a tres cuestiones fundamentales. Después de la crisis hubo una corrección de precios en el sector que redujo su coste. Además, hasta ahora, el acceso a los créditos bancarios era mucho más barato y muchas personas compraron como inversión. “La incertidumbre vendrá el año que viene y en los venideros”. El perfil del comprador también ha cambiado. Ya no son los jóvenes que llenaban los bloques en las últimas décadas. Adquieren viviendas gente de mayor edad como inversión. Otra opción para los jóvenes es la compra de vivienda de segunda mano, con hipotecas más baratas.

De momento, la oferta de nueva vivienda aumenta en Estella. En la junta de gobierno local celebrara el pasado viernes 11 de octubre, se aprobó la licencia de obra para construir un edificio de 15 viviendas en el barrio de Arieta, antiguo Sector B, situadas en la calle Río Irati. A ellas se suman otros proyectos, como el previsto junto a la avenida Yerri que hará desaparecer las naves industriales de la antigua Plastiega para edificar bloques y viviendas unifamiliares, entre otros.

Etiquetas Susana Esparza

Selección DN+