Economía ATA arremete contra Escrivá por prometer a Bruselas cambios no pactados en las cuotas de los autónomos "Me parece patético y poco serio que, habiendo elecciones en 2023, el ministro diga a Bruselas que va a recaudar 6.000 millones más cuando no sabemos si en 2026 bajarán o subirán las cuotas y cuánto lo harán", ha criticado el presidente de ATA, Lorenzo Amor









Ampliar EFE Europa Press El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha reprochado este jueves al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que se haya comprometido con Bruselas a subir las cuotas de los autónomos a partir de 2026 para recaudar hasta 2032 hasta un máximo del 0,5% del PIB al año, unos 6.500 millones de euros, según publica el diario 'El País'. Amor, en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, ha subrayado que, dentro del nuevo sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, sólo se ha pactado lo que se cotizará entre 2023 y 2025, pero no a cuánto ascenderán las cuotas desde 2026. El compromiso del Gobierno con los agentes sociales y las organizaciones de autónomos es revisar y analizar a partir de ese momento cómo han funcionado los tres primeros ejercicios del nuevo modelo para decidir qué hacer en los años siguientes, hasta que el nuevo sistema esté implantado por completo en 2032. "Me parece patético y poco serio que, habiendo elecciones generales en 2023, el ministro Escrivá le diga a Bruselas que va a recaudar 6.000 millones más cuando no sabemos si en 2026 bajarán o subirán las cuotas y cuánto lo harán", ha criticado Amor. El presidente de ATA considera que Escrivá "no le está diciendo la verdad" a Bruselas, pues en la reforma del sistema de cotización de autónomos no se ha acordado ni pactado lo que pasará a partir de 2026 con las cuotas de los trabajadores por cuenta propia. "El señor Escrivá le hace un flaco favor a su jefe (Pedro Sánchez), estando en plena campaña electoral, vendiendo que a tres millones de votantes les va a subir la cotización un 50%", ha criticado Amor. El dirigente de ATA ha indicado que, aunque se ha hecho una reforma en la cotización de los autónomos y se ha cumplido el hito recogido en el Plan de Recuperación, no se pueden ir haciendo "hipótesis" de lo que pasará a partir de 2026 cuando, además, no se sabe quién estará entonces gobernando en España ni cuál será la composición de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. ETIQUETAS José Luis Escrivá

