Cheque 200 euros: ¿puedo cobrarlo si soy autónomo? ¿Cuáles son los requisitos?

se recibieron casi 900.000 solicitudes en menos de 48 horas. Desde que se planteó, el cheque de 200 euros ha copado titulares. Esta nueva ayuda lanzada por el Gobierno para familias con bajos ingresos se torna tentadora para muchos bolsillos en plena crisis inflacionista. De modo que ahora que el plazo para pedirla ya está en marcha, no es de extrañar que el aluvión de solicitudes llegase a colapsar incluso la web de la Agencia Tributaria los primeros días. De hecho,

Pero para acceder al cheque de 200 euros se deben cumplir una serie de requisitos. Digamos que esta ayuda no es para todos y deja fuera, por ejemplo, a pensionistas y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. ¿Y a los autónomos? No, no quedan excluidos. Los autónomos sí pueden cobrar esta ayuda, siempre y cuando cumplan el resto de requisitos:

• Los ingresos familiares –los del solicitante, el cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendentes hasta segundo grado que convivan en el mismo domicilio- obtenidos a lo largo de 2022 deben ser inferiores a 27.000 euros íntegros, sin descontar gastos ni retenciones.

• No se pueden superar los 75.000 euros de patrimonio, sin contar la vivienda habitual.

• El solicitante debe haber tenido su residencia habitual en Navarra en el año 2022, es decir, que hayan residido más de la mitad del año en la Comunidad foral.

Ingreso Mínimo Vital, los pensionistas de la salvo beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo-, los administradores de sociedades mercantiles que no hubiesen cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022 y los titulares de acciones o participaciones en sociedades mercantiles no negociados en mercados organizados. Como hemos dicho, quedan excluidos quienes a 31 de diciembre de 2022 percibiesen el, losde la Seguridad Social , de clases pasivas o de una mutualidad, quienes no hayan estado dados de alta en la Seguridad Social o mutualidad durante 2022 –-, losque no hubiesen cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022 y los titulares de acciones o participaciones en sociedades mercantiles no negociados en mercados organizados.