Los depósitos con mejor rentabilidad, según la OCU

subiendo poco a poco los tipos de interés hasta situarse en la actualidad en el 1,25%. La misma senda sigue el euríbor y su cotización diaria, en los últimos días, ya se encuentra en valores cercanos al 2,5%. La actual situación económica está modificando totalmente el panorama de los diferentes productos financieros. En un escenario de fuerte inflación, El Banco Central Europeo se ha visto obligado a intervenir para controlar la subida de los precios y enfriar la economía. Así, han idohasta situarse en la actualidad en el. La misma senda sigue ely su cotización diaria, en los últimos días, ya se encuentra en valores cercanos al

Con este horizonte, las entidades financieras han comenzado a aplicar subidas de interés en sus productos. Esto está afectando negativamente a aquellos que tienen hipotecas o préstamos, que ven cómo crece su deuda. Pero, para aquellos que disponen de ahorros, la subida de los tipos de interés puede resultar interesante, ya que están comenzando a aparecer productos en forma de depósitos o deuda pública que ofrecen un panorama más interesante que el que hemos tenido en épocas anteriores.

LOS MEJORES DEPÓSITOS SEGÚN LA OCU

“Si tienes un dinero ahorrado que no necesitas inmediatamente, pero con el que no quieres correr ningún riesgo, un buen depósito puede ser una solución”, explican desde la OCU, que recomienda los siguientes tres depósitos “interesantes”:

Cuenta Facto

Este depósito ofrece una rentabilidad del 2,27% TAE para plazos a partir de seis meses y para una inversión mínima de 5.000 euros.

No permite la cancelación anticipada, por lo que no podrás recuperar el dinero hasta el vencimiento: debes estar seguro de que no lo necesitarás antes.

Paga intereses trimestralmente y está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos italiano, que cubre hasta 100.000 euros por titular en caso de insolvencia.

Sinycon Plus de EBN Banco

Ofrece una rentabilidad de 1,5% TAE a un plazo de un año, con una inversión mínima de 10.000 euros.

Este depósito no permite la cancelación anticipada, por lo que no podrás recuperar el dinero hasta el vencimiento: debes estar seguro de que no lo necesitarás antes del vencimiento.

Depósito 12 meses Pibank

Este depósito ofrece una rentabilidad del 1,2% TAE a un año sin límite de importe.

Es posible la cancelación anticipada antes del vencimiento, pero tiene penalización, pues te descontarán todos los intereses percibidos hasta ese momento.

TAMBIÉN DEUDA PÚBLICA

La OCU también hace referencia en este artículo a los productos relacionados con la deuda pública, que también pueden presentarse como productos de interés en este momento. “Es posible que en los próximos meses siga aumentando la rentabilidad de depósitos y otras inversiones sin riesgo, como las Letras y los Bonos del Tesoro. De hecho, la última subasta de Letras del Tesoro celebrada el 6 de septiembre se saldó con un rendimiento del 0,868% anual para las Letras a 6 meses y 1,408% a un año, con lo que vuelven a convertirse en una alternativa para quienes inviertan al plazo de un año y no quieran correr riesgos”, explica la OCU en su web.