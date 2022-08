Las mejores tarifas eléctricas para ahorrar en la factura de la luz, según la OCU

novedades en el mercado eléctrico y hay que estar más atento que nunca a la letra pequeña de las condiciones, la fecha y los conceptos de la factura. Esta es la principal razón. “El 15 de junio se puso en marcha el mecanismo para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Consiste en limitar el precio del gas utilizado para la generación eléctrica para que así puedan ofertar a precios más bajos. A cambio, las comercializadoras tienen que abonar el coste de estas medidas por todos los contratos (o renovaciones) posteriores al 26 de abril”, advierte la A la hora de analizar las ofertas del mercado, un nuevo estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) da pistas sobre ello, si bien advierte en su página web que “las tarifas más interesantes no suelen ser fáciles de encontrar”. La OCU recuerda que ha habidoy hay que estar más atento que nunca a la letra pequeña de las condiciones, la fecha y los conceptos de la factura. Esta es la principal razón. “El 15 de junio se puso en marcha el mecanismo para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Consiste en limitar el precio del gas utilizado para la generación eléctrica para que así puedan ofertar a precios más bajos. A cambio, las comercializadoras tienen que abonar el coste de estas medidas por todos los contratos (o renovaciones)”, advierte la OCU en su portal web.

Esta organización alerta de que no toda la información al consumidor podría estar a simple vista, y apuesta por la transparencia y unas tarifas claras. "Las principales comercializadoras indican en su web (no siempre de forma visible) que en su factura se añadirá un nuevo concepto que recogerá el coste que tenga esa medida mes a mes (¡12 céntimos extras por kWh consumido durante el pasado mes de julio!). En cambio, añade que "otras comercializadoras, por el momento, ni siquiera advierten en la web de este hecho, aunque probablemente incorporarán también ese coste extra. Solo la comercializadora Octopus Energy ofrece precios fijos definitivos que ya integran el coste de esta medida", dice. Así las cosas, la OCU afirma que "hay que ser más cauto que nunca y no dejarte asombrar por buenos precios si tu oferta es anterior al 26 de abril".

En cualquier caso, estas son las mejores tarifas de electricidad que recoge el informe de la OCU publicado en su web.

OCTOPUS ENERGY

Destaca a Octopus Energy, que "tiene dos ofertas con precios fijos: Octopus 3. Precio por kWh consumido Punta: 0,254 €/kWh Llano : 0,209 €/kWh Valle: 0,185 €/kWh; y Octopus Relax. Precio por kWh consumido : 0,212 €/kWh. Ambas tarifas con el mismo precio del kW contratado para la potencia: Precio del kW contratado en horario punta (término fijo): 32,85 €. Precio del kW contratado en horario valle (término fijo): 6,57 €. Contrataciones online y sin permanencia", explica.

IBERDROLA PLAN ONLINE

Disponible solo para contrataciones online y con factura electrónica, y sin permanencia. “Esta tarifa no incluye el coste de la medida de limitar el gas en la generación, por lo que si cuentas en la actualidad con una buena oferta que no aplica ese recargo, valora con cuidado si te interesa el cambio”, advierte la OCU . Precio por cada kWh consumido: 0,159353 €. Precio del kW contratado en horario punta (término fijo): 30,66747 €. Precio del kW contratado en horario valle (término fijo): 4,104338 €. La tarifa se revisa el 1 de enero con el IPC.

ENDESA TARIFA ONE LUZ

Según indica la OCU , incluye la promoción actual de la vieja conocida tarifa ONE. Su promoción de un 10% en el consumo y un 10% adicional durante los 12 primeros meses, dan protagonismo de nuevo a esta factura. “Esta tarifa no incluye el coste de la medida de limitar el gas en la generación, por lo que si cuentas en la actualidad con una buena oferta que no aplica ese recargo, valora con cuidado si te interesa el cambio”, avisa. Precio por cada kWh consumido: 0,189 € (y un 10%+10% adicional descuento). Precio del kW contratado en horario punta (término fijo): 33,86 €. Precio del kW contratado en horario valle (término fijo): 7,9973 €.

TOTAL ENERGIES

La OCU informa que “Total Energies siguen ofreciendo su plan personalizado de precios. El compromiso es mantener el descuento personalizado durante 4 años, pero el precio sobre el que se aplica ese descuento solo se conserva los primeros 12 meses. Esta tarifa no incluye el coste de la medida de limitar el gas en la generación, por lo que si cuentas en la actualidad con una buena oferta que no aplica ese recargo, valora con cuidado si te interesa el cambio. No obstante el término fijo de estas tarifas se ha encarecido mucho por lo que el interés de estas ofertas se reduce considerablemente. La opción dada (tarifa con un precio, 3 precios….) depende del enlace desde que el se haga uso del servicio”, recoge en su página web. Tarifa con 2 tramos 2TP2TEEV (orientada al coche eléctrico pero válida para cualquier suministro); Tarifa con el mismo precio las 24 horas 1TP1TE; Tarifa con 3 tramos de precios y dos potencias diferentes 2TP3TE. “Estas tarifas están incluidas en el comparador de OCU con el descuento mínimo. Si tu tarifa de partida es buena, podrías obtener descuentos mayores”, recomienda esta asociación de consumidores.

REPSOL TARIFA LARGO PLAZO