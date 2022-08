La inflación por encima del 10% en más de la mitad de la UE pone en alerta al Banco Central Europeo

precios en Europa nunca habían sido tan altos. La tasa de inflación se disparó en julio al 9,8% de media para los 27 países de la Eurostat revelan que la presión de precios en la UE está ligeramente por debajo que en Reino Unido (10,1%) pero superó a Estados Unidos, donde la inflación se moderó al 8,5%. Los. La tasa dese disparó en julio al 9,8% de media para los 27 países de la Unión Europea (UE), dos décimas más que la lectura de junio. Los datos publicados este jueves 18 de agosto porrevelan que la presión de precios en la UE está(10,1%) pero, donde la inflación se moderó al 8,5%.

La evolución es llamativa. Hace solo un año la inflación de la UE marcaba el 2,5%, siete puntos menos que ahora. Se debe, sobre todo, a la subida de precios de la energía, que cuesta actualmente un 39,6% más que en julio del año pasado, y de los alimentos frescos, un 11,1% más caros que en 2021. Pero que todos los productos se han encarecido se denota en la subida de la inflación subyacente (que excluye productos energéticos y alimentos frescos), que en julio se disparó al 5,1% marcando también su nivel récord en la UE. Los servicios se alzaron un 3,7% y los precios de los bienes industriales no energéticos subieron un 4,5%.

Y aunque la inflación media de la UE no llega -por poco- a los dos dígitos, más de la mitad de los países que componen la UE superan este 10%. Así, un total de 16 países de los 27 que integran la Unión se anotaron subidas de doble dígito en el mes de julio. Las tasas más altas se registraron en Estonia (23,2%), Letonia (21,3%) y Lituania (20,9%). Y otros siete países miembros de la eurozona también vieron cómo su inflación superó las dos cifras: Eslovaquia (12,8%), Eslovenia (11,7%), Países Bajos (11,6%), Grecia (11,3%), España (10,7%), Chipre (10,6%) y Bélgica (10,4%). Las subidas menos intensas de los precios se registraron en Francia, Malta (ambos 6,8%) y Finlandia (8%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada se situó en julio en el 10,7%, frente al 10% de junio, ampliando la diferencia respecto a la media de precios de la UE en casi un punto y más aún con la eurozona, donde les separa casi dos puntos porcentuales.

Y es que la tasa de inflación de la zona euro se situó en julio en el 8,9%, tres décimas más que el mes anterior, lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región de toda la serie histórica y más de cuatro veces la meta de estabilidad de precios del 2% del Banco Central Europeo (BCE). Para intentar atajar esta evolución, el organismo decidió en su última reunión celebrada en julio subir los tipos de interés en 50 puntos básicos, en su primer alza del precio del dinero desde 2011, además de advertir de que acometerá más subidas en próximas reuniones.

La altísima inflación asusta a los organismos internacionales. Ayer la representante alemana en el directorio del BCE, Isabel Schnabel, confirmó que la eurozona podría entrar en recesión técnica (dos trimestres consecutivos con un crecimiento económico por debajo de cero) por las presiones inflacionistas. "No descartaría que entremos en recesión técnica, especialmente si el suministro de energía de Rusia se interrumpe aún más", alertó la economista en una entrevista con Reuters.

Señaló que el 'shock' de los precios de la energía es "demasiado grande" para compensar la capacidad de adaptarse que está demostrando la economía europea. Aún así, aseguró que el deterioro previsto de la actividad en la eurozona no indica que vaya a producirse una "recesión prolongada y profunda" como ocurrió en la crisis de 2008.

NUEVA SUBIDA DE TIPOS

La economista no descarta tampoco que haya que hacer una subida de tipos de otros 50 puntos básicos en septiembre porque los niveles de inquietud por la subida de la inflación no se han suavizado en el BCE. Apuntó que es probable que las fuertes presiones inflacionarias continúen durante algún tiempo y que no desaparezcan rápidamente. "Incluso con la normalización de la política monetaria en curso, llevará algún tiempo hasta que la inflación vuelva al 2%", reconoció, al tiempo que añadió que no puede excluirse que, en el corto plazo, la inflación aumente aún más. En cambio, los miembros de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos están considerando desacelerar el ritmo de los aumentos de los tipos para evaluar las consecuencias sobre la actividad económica y la propia inflación, según las actas del comité federal. La organización elevó su tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos en la reunión de julio por segundo mes consecutivo, marcando el ritmo más rápido de ajuste desde principios de los años 80.