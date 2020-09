Actualizada 05/09/2020 a las 11:49

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair no descarta el cierre de bases en alguno de sus mercados ante la incertidumbre y la "poca visibilidad" sobre el comportamiento de la demanda, que ha provocado que la compañía se vea obligada a revisar mes a mes la programación de sus vuelos.



"No podemos descartar que en algún mercado tengamos que cerrar alguna base", ha advertido el director de Marketing y Digital de Ryanair, Dara Brady, en una entrevista concedida a Europa Press. No obstante, ha asegurado que la compañía está "constantemente" trabajando para que no sea necesario acometer este recorte.



Para Ryanair, la crisis está siendo "un desafío sin precedentes". Tras tres meses de parón total por las restricciones de viajes y movimiento y después de reiniciar en julio el 40% del calendario previsto, la aerolínea ha lamentado que aún la demanda no responde como esperaban de cara al mes de septiembre. Por ello, se ha visto obligada a reducir su capacidad en un 20% durante los meses de septiembre y octubre, a la espera de ver cómo evoluciona la situación.



Desde la empresa creen que el turismo doméstico y el intereuropeo será el primero en recuperarse, mientras que el tráfico de largo radio se demorará más. "Creemos que países como España, que son muy atractivos, se recuperarán más rápido", ha anticipado Brady, quien ve una posible recuperación de los niveles de tráfico previos a la crisis en 2023 o 2024. No obstante, ha insistido en que hasta que no haya una vacuna es "complicado" hacer una previsión.

SE ACELERA LA CONSOLIDACIÓN EN EL SECTOR



Una de las consecuencias de la crisis, según el director de Marketing y Digital de Ryanair es que posiblemente haya acelerado la consolidación del sector aéreo.



Y es que la compra de Air Europa por parte de IAG, que "no sorprende" a Ryanair, es el camino que, según Brady, se espera que seguirá el mercado de la aviación en Europa, consolidándose en cuatro o cinco grandes grupos como ya ha pasado en América.

"No nos sorprende esta adquisición y posiblemente el Covid-19 ha acelerado la consolidación del sector aéreo", ha señalado el directivo en la entrevista.

SIN ACUERDO CON LOS TRIPULANTES DE CABINA



Ante el impacto de la crisis en la compañía, Ryanair inició conversaciones con los sindicatos en España para minimizar el impacto de la caída de la demanda en el empleo. Los pilotos de la compañía ratificaron el acuerdo alcanzado entre la sección sindical de Sepla y la dirección de la compañía para mantener los puestos de trabajo durante los próximos cuatro años a cambio de una rebaja salarial del 20%.



Sin embargo, desde la compañía han lamentado que este tipo de acuerdo aún no se haya alcanzado con los sindicatos de tripulantes de cabina, aunque esperan llegar a un punto de encuentro abordando más negociaciones, como ha pasado en otros países.



En concreto, Brady ha explicado que lo que se está negociando y ofreciendo a los TCP es una reducción salarial durante un periodo de tiempo, de forma que se pueda minimizar la pérdida de puestos de trabajo, al igual que se ha acordado con los pilotos españoles.