Facebook lanza 'Libra', su propia moneda virtual

19/06/2019 a las 06:00

Facebook se lanza al mundo de las finanzas. Este martes la tecnológica anunció el lanzamiento de 'Libra', su propia criptomoneda que se lanzará en 2020 con el objetivo de "proporcionar servicios financieros" a sus usuarios de las plataformas con las que cuenta la empresa.

Pero no en todas. Según anunciaron, solo estará disponible por el momento para transacciones entre usuarios en Whatsapp y Facebook Messenger a través de una aplicación propia a modo de monedero virtual. No estará disponible en su popular red social Instagram.

Las operaciones de la criptodivisa pasará a formar parte de una nueva filial de Facebook llamada Calibra. En un primer momento los clientes solo podrán realizar transacciones entre particulares con estas 'libras', pero con el tiempo la compañía espera poder ofrecer servicios financieros adicionales como pagar facturas o pagar en comercios.

En materia de seguridad, la empresa explicó que Calibra "no compartirá la información de las cuentas o los datos financieros con Facebook o con terceras partes sin el consentimiento de los clientes". La moneda utilizará su propia red de 'blockchain', que será de código abierto, por lo que desarrolladores podrán seguir mejorando el sistema.

La diferencia principal de 'libra' con otras criptodivisas como bitcoin o ethereum, es que la moneda de Facebook estará respaldada por una reserva que custodiará unos activos. Entre ellos estarán "depósitos bancarios y bonos soberanos a corto plazo" procedentes de bancos centrales "respetados y estables".

Etiquetas Facebook

Whatsapp

Selección DN+