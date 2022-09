Cigudosa apuesta por crear en Navarra un "nicho específico" en inteligencia artificial

en Navarra, la investigación en inteligencia artificial (IA) presenta "una calidad relativamente escasa" y ha apostado por crear un "nicho específico" en la Comunidad foral a través de un centro cuyas investigaciones en IA tengan "un camino rápido hacia la implementación en la empresa". El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa , ha reconocido que,y ha apostado por crear un "nicho específico" en la Comunidad foral a través de un centro cuyas investigaciones en IA tengan "un camino rápido hacia la implementación en la empresa".

En su intervención en el marco de una interpelación de Geroa Bai en el pleno del Parlamento, Cigudosa ha afirmado que la IA es "la quinta revolución industrial" si bien ha precisado que "la ciencia y la tecnología por sí sola no bastan para asegurar un crecimiento sostenible y mantenido" sino que "debe ir acompañado de una apuesta decidida desde las administraciones públicas que asegure los recursos" y un entorno de "colaboración público-privada". El sector público, ha indicado, "debe acompañar de forma responsable ese desarrollo con marcos regulatorios y competitivos adecuados que prioricen las inversiones de cada territorio".

El consejero ha considerado que Navarra puede contar con "un nicho específico en el que, a nivel autonómico, podamos crear un hub de calidad". Según ha explicado, las soluciones de investigación sobre IA vienen de multinacionales de fuera, de manera que el papel en Navarra se queda en "mejorar procesos". "La experiencia que obtenemos en innovación local sirve para que otras empresas auxiliares mejoren", ha remarcado. Ha reconocido que "el tamaño en Navarra es el que es y presentamos un calidad relativamente escasa" y ha destacado la importancia de que las empresas tecnológicas navarras "adquieran capacidad y competencia". Así, ha indicado que hay empresas de medio y gran tamaño centradas en IA pero "no hay mucha demanda empresarial como tal" y "la mayoría de las pymes tiene limitada su digitalización".

El consejero ha explicado que los principales problemas de las empresas pasa por la falta de datos estandarizados, la implantación de soluciones y con otros centros que "perciben como competidores". Ante lo cual, ha dicho, el SINAI "está ofreciendo soluciones" acompañado por la "apuesta fuerte" de la UPNA en IA que "aporta muchísimos perfiles académicos".

Así, ha señalado que para "potenciar la capacidad de las empresas navarras" en este aspecto se trabaja en la puesta en marcha de un centro de investigación de Inteligencia Artificial, integrado en el SINAI, "con vocación internacional", "encajada con la UPNA", centrada en la "investigación aplicada", con un "planteamiento a largo plazo" y reclutando a un "equipo potente". Un centro para el que ya se ha nombrado a su director gerente y su director científico.

Por su parte, la parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha llamado a una "apuesta decidida" en Navarra por la IA, que "puede convertirse en el pilar del futuro del desarrollo de esta comunidad". Una apuesta que "tiene que ser radical en todos los sentidos, en lo filosófico, lo práctico y lo presupuestario" y ha indicado que "debemos ser capaces de competir a nivel global". Por ello, ha llamado a plasmar en lo presupuestos "los compromisos adquiridos" ya que "el tiempo se agota". En este sentido, ha incidido en que la "responsabilidad" de la Administración para "controlar este desarrollo".

Desde Navarra Suma, Ángel Ansa ha opinado que "el Gobierno está vendiendo mucho humo" y ha afirmado que "hasta ahora no se ha hecho nada" más que la contratación del gerente de un centro que "sigue sin construirse". Ha asegurado que Navarra "presenta debilidades" ya que "no atrae talento TIC en general y en la IA en particular", tiene "una fiscalidad nefasta que no es atractiva" para las empresas tecnológicas y, además, "está mal comunicada". "Necesitamos que corrija las debilidades que tiene nuestra Comunidad y que acelere la puesta en marcha de este centro", ha reivindicado.

El socialista, Javier Lecumberri, ha criticado los "burdos intentos de malmeter por parte de la oposición en un tema en el que deberíamos estar todos de la mano y apoyando". Ha llamado a "no perder el tren de la IA" y ha considerado "fundamental especializarnos en uno de los campos" como la automoción, la agroalimentación o la medicina. Y ha abogado por "establecer límites morales" e impulsar el centro de investigación "que ya se está poniendo en marcha" junto con las universidades.

La representante de EH Bildu Arantxa Izurdiaga ha resaltado que la IA va a tener un "impacto muy importante en el desarrollo económico y social en los próximos años" y "puede ser una herramienta importante para ayudar a la administración pública a hacer frente a retos como transición medioambiental, el reto demográfico y el empleo". No obstante, ha considerado que "estamos muy verdes en la definición del rol que debe adoptar el Gobierno de Navarra" y ha señalado que "seguimos sin tener muy claro" los objetivos, líneas estratégicas y plan de negocio del futuro centro de investigación.

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha llamado la atención ante las "oportunidades pero también de riesgos y miedos" de esta tecnología. Así, ha propuesto "fórmulas que permitan hacer trazables y comprobables las tecnologías de la IA dentro de los ámbitos de la seguridad y hacer una supervisión independiente a la Agencia Estatal de Protección de Datos".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, se ha preguntado "como va impactar el desarrollo de la IA en nuestras vidas y el desarrollo de unas sociedad mas justa y desarrollada" y "si el incremento de la productividad irá asociado a la calidad en el trabajo". Por ello, ha instado a "prever sus efectos y tener claro que tiene que pasar por un filtro ético".