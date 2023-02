Yolanda Falcón, directora general de Falcón Electrónica, recibe el II Premio Navarra Empresarial

es desde 2017 la directora general de, una empresa que crearon sus padres, Jesús Falcón y María Teresa Goñi, en el garaje de su vivienda en Peralta, de apenas 50 metros, y en la que comenzaron a trabajar como proveedores de Azcoyen. Corría el año. Un año después nació ella. Y de ahí que las dos, Falcón Eléctrónica y la propia Yolanda Falcón Goñi (Pamplona, 21 de noviembre de 1977) fueran evolucionado casi como dos almas gemelas. La jubilación de su padre, Jesús Falcón Irigaray, le puso al frente de la empresa convertida hoy en una de las principales compañías europeas dedicadas al ensamblaje de circuitos electrónicos. La compañía, con 200 trabajadores en plantilla, facturó el año pasado 34,5 millones y este año espera llegar a los 45. La aportación de Yolanda para hacer posible el crecimiento de la empresa y su trayectoria dentro de la compañía son algunas de las razones que le han hecho merecedora del. Un galardón, impulsado desde el año pasado de manera conjunta por lacon el patrocinio dey que este mediodía ha recibido de manos de la presidenta del Ejecutivo foral,, durante un acto celebrado enal que han asistido alrededor de 300 personas del ámbito empresarial, político, sindical y profesional, entre otros sectores sociales. Además de la galardonada, en el acto de entrega, conducido por la responsable de Comunicación del Grupo La Información,, han tomado la palabra la presidenta María Chivite, el presidente de la, y su homólogo en Navarra,, quien ha pedido respeto para los empresarios. "Está habiendo muchas críticas y comentarios desagradables sobre si somos usureros. Y no tiene ningún sentido. Tendría que ser un círculo virtuoso y no vicioso", ha implorado para a renglón seguido repasar la figura de, "el señor que sembró e hizo crecer la industria navarra" y "el que recibió la medalla de oro del trabajo que ahora le quieren quitar. He hablado con Yolanda Díaz personalmente y estoy intentando que eso no suceda. Pero con medalla o sin ella, Félix Huarte seguirá siendo el mismo".