Manex Ormazabal, un ingeniero de Zubieta en la ciudad de los Beatles

Manex Ormazabal Arregi llegó a Liverpool Hope University pensó que sería fácil la adaptación después de haber estudiado un mes en Cork (Irlanda) y trabajar siete meses en Sidney y Melbourne (Australia). Pero el joven zubietarra, que entonces tenía 25 años, se encontró con que el inglés que escuchaba tenía un acento peculiar denominado scouse. Tan característico, que en el resto del país denominan scousers a los habitantes de Liverpool y su área de influencia del río Mersey. “Al principio es bastante difícil entenderlo hasta que se te hace al oído. Poco a poco me he ido acostumbrando a ello”, añade el joven que también habla euskera y español. El término scouse hace relación a un guiso o estofado traído por los marineros a la ciudad portuaria del este de Inglaterra. Cuandollegó a Reino Unido en septiembre de 2020 para estudiar en lapensó que sería fácil la adaptación después de haber estudiado un mes en(Irlanda) y trabajar siete meses en(Australia). Pero el joven zubietarra, que entonces tenía 25 años, se encontró con que el inglés que escuchaba tenía un acento peculiar denominado scouse. Tan característico, que en el resto del país denominany su área de influencia del río Mersey. “Al principio es bastante difícil entenderlo hasta que se te hace al oído. Poco a poco me he ido acostumbrando a ello”, añade el joven que también habla euskera y español. El término scouse hace relación a un guiso o estofado traído por los marineros a la ciudad portuaria del este de Inglaterra.

Manex Ormazabal no solo se ha acostumbrado al acento, sino también al cambiante tiempo, a los horarios de comidas y su frugalidad -un tentempié sin sobremesa al mediodía- y al trabajo en equipo como técnico investigador en física de partículas. Actualmente forma parte del departamento de Física de la University of Liverpool para el proyecto Atlas ITK Experiment de la compañía suiza CERN, que construye en Ginebra el acelerador de partículas más grande del mundo: tiene 46 m de largo y 25 m de alto, con un peso de 7.000 toneladas. Mediante la colisión de partículas el acelerador pretende descubrir más información acerca de la materia, la energía y el tiempo. Ormazabal integra un equipo de diez personas entre físicos, ingenieros y técnicos que busca mejoras para el experimento Atlas, uno de los cuatro detectores de partículas que tiene el Gran Colisionador de Hadrones, más conocido como acelerador de partículas de la CERN. Un macropoyecto internacional que involucra a 3.000 investigadores (físicos e ingenieros) de 38 países. Ormazabal trabaja junto a Sven Wonsak, doctor en Física, y lleva a cabo pruebas de calidad y montaje de elementos electrónicos en el laboratorio. “Es un trabajo de mucha precisión, con ayuda de microscopio. Son pruebas de control de calidad tanto fisicas (resistencia de soldadura de cables, o diferentes condiciones de temperatura..etc) como pruebas electrónicas de los chips montados. Después hacemos la visualizacion a maquina de los elementos con los que trabajamos. En otras fases contamos con el apoyo de un software de un ordenador especial para el escaneado de alta precisión”.

PROYECTO INTERNACIONAL

Los responsables del proyecto en el que trabaja Ormazabal son los doctores Helen Hayward y Tim Jones, aunque el ingeniero navarro ha pasado también bajo la dirección del Dr. John Taylor hasta llegar al equipo del Dr. Sven Wonsak. “Aunque cada uno hace tareas diferentes es un trabajo en equipo supervisado en reuniones semanales (lunes y jueves), todos dependemos de todos”, precisa el de Zubieta. “Los doctores son los expertos en el tema y los que conocen la parte teórica y la práctica. Los ingenieros y técnicos somos los que hacemos el trabajo práctico”.

Dispone de un horario flexible que marca el ritmo y el estado del trabajo, como es habitual en el campo de la investigación. “No hay hora fijada de cuándo empieza la jornada y cuándo termina”.

INTERÉS POR LA ROBÓTICA

Manex Ormazabal eligió la Liverpool Hope University donde ingresó en un grado avanzado y completó en un solo año el grado en Ingeniería Robótica gracias a la convalidación de sus estudios de FP superior y después de haber probado suerte en ingeniería mecatrónica de la Mondragon Unibertsitatea. “Siempre me ha gustado la tecnología y la ingeniería y como venía de una FP superior podía reducir el grado de cuatro a tres años, y me decidí a probar. En la Mondragon me di cuenta de que los estudios de Ingeniería Mecatrónica estaban muy enfocados al área industrial y empecé a buscar otro tipo de salidas, como la robótica, que era lo que realmente me gustaba y lo que quería estudiar. Me enteré de que en Reino Unido había cursos y como tenía ganas de estudiar en el extranjero, envié solicitudes”. La flexibilidad en el sistema universitario británico tenía en cuenta no solo las notas de Bachiller, sino también el resto de estudios y la experiencia laboral. “Yo entré en el último año y terminé el grado”, comenta satisfecho. Además, tuvo la suerte de llegar a Reino Unido antes de que entraran en vigor las medidas del bréxit y disponer así de un permiso de residencia para entrar y salir sin ningún tipo de trabas, el denominado pre setlled status. “Conozco gente que había votado a favor del bréxit y que ha cambiado de opinión al ver lo que ocurre, porque los mismos problemas de los que llegan los tienen los británicos que se van a otros países, con la necesidad de visado y cumplir una serie de requisitos”.

EN LA CIUDAD DE THE BEATLES

La rutina de lunes a viernes se rompe momentáneamente después del trabajo, pero sobre todo el fin de semana. “Hago ejercicio, doy una vuelta con la bici, salgo a andar o toco la guitarra. A veces quedo con gente para tomar algo o salir de fiesta si es fin de semana”. Ormazabal, de 27 años, comparte piso con otras tres personas y se ha acostumbrado a la ciudad portuaria, que ve el trasiego diario de ferrys a la cercana isla de Man o a los puertos de Dublin y Belfast, entre otros destinos. Reconoce que el clima es parecido al del norte de Navarra, de lluvias y cielos poblados de nubes. “Pero en Liverpool el tiempo es muy cambiante. La gente de aquí dice que se pueden vivir las cuatro estaciones en un solo día, se nota que estás en la costa. Puede estar lloviendo 30 minutos sin parar y salir el sol y despejarse. Lo más incómodo es el viento, te puede destrozar un paraguas”.

Ormazabal destaca el ambiente de la ciudad, en la que se siente cómodo, y su gente. Incluso pasa desapercibido por su aspecto espigado, rubio y de tez blanca que le da un aspecto anglosajón. “Hasta que abro la boca -se ríe- y entonces ya saben que soy de fuera”. Aunque echa de menos la comida, los pintxos, el monte y la costa vasca, describe Liverpool como “vibrante, tanto por la oferta musical en directo como la variedad de sitios para salir de fiesta o tomar algo. Llegué en plena pandemia, cuando, por desgracia, todo estaba cerrrado y no descubrí el verdadero Liverpool hasta el verano pasado”. El ingeniero de Zubieta vive en la ciudad de los Beatles, como deja patente la estatua que los recuerda en el paseo (Pier Head) del río Mersey, un regalo a la ciudd del club The Cavern, donde el grupo se dio a conocer. Se trata de un grupo escultórico de bronce con los cuatro músicos levantado en 2015 y situado frente a los principales edificios de la ciudad, conocidos como las tres gracias (Three Graces). Se trata del Royal Liver Building, Cunard Building y el Port of Liverpool Building, construidos a principios del siglo XX y que son el orgullo de sus habitantes.

“No había prestado tanta atención a los Beatles hasta que llegué a Liverpool. Las calles y locales conservan todavía la esencia del grupo, también a través de estatuas, museos y lugares inmortalizados por la banda. Cuando llegas te entra la curiosidad por saber más del grupo y sus canciones. Algunas veces aparece por la ciudad sir Paul Mcartney de manera discreta y son frecuentes los homenajes de recuerdo a la banda. Hace poco, en la universidad donde trabajo, inauguraron un nuevo edificio con el nombre de Yoko Ono Lennon Centre, con un auditorio enorme llamado The Tung Auditorium. Es en recuerdo a la que fuera esposa de John Lennon, graduada en esta universidad. Además, en la inauguración intervino su hijo Sean Lennon”.

INGENIERO Y MÚSICO

Es músico y de los cotizados al tocar el bajo, instrumento muy demandado en las bandas, como da fe su paso por varias formaciones de grupos en euskera; Aierrik, Oharkabe, Askatu, Estu & Larri y Azken trena. Las dos primeras bandas de esas de verbena, con bajo, guitarra, batería y trikitixa, con actuaciones en Navarra y el País Vasco. “Empecé a los 10 años a tocar la guitarra en la escuela de música de Manex Ormazabal sabe de lo qué habla., instrumento muy demandado en las bandas, como da fe su paso por varias formaciones de grupos en euskera;. Las dos primeras bandas de esas de verbena, con bajo, guitarra, batería y trikitixa, con actuaciones en Navarra y el País Vasco. “Empecé a los 10 años a tocar la guitarra en lade Doneztebe/ Santesteban y desde entonces nunca he dejado de lado la música y me gustan todo tipo de estilos. Tocaba también la guitarra en casa y como siempre hacía falta un bajo me quedé con el instrumento, que era muy solicitado en los grupos. Nos conocemos todos y formábamos una especie de red de bandas y músicos donde nos ayudábamos unos a otros en la zona de Bortziri, Baztan, etc. Con Aierrik y Oharkabe me moví más por fiestas, a ritmo de jota, ariñ-ariñ y mucho bailable -recuerda el ingeniero con nostalgia- y con los otros grupos el estilo era más de ska y rock -Askatu y Estu & Larri- y de pop-rock -Azken trena-, haciendo también versiones de grupos conocidos”.

solo toca en casa para mantener la afición. El compromiso laboral no le ha llevado todavía a buscar una formación, lo que exige una dedicación en tiempo. “Ante todo estoy aquí trabajando”, incide. Antes, quizá, intentará acudir a algún partido de fútbol, la otra seña identitaria de la ciudad que alberga las sedes del Liverpool FC y del Everton FC, los dos equipos, los reds y los blues. El primero, el club que vio formarse a dos jugadores emblemáticos para la afición osasunista, Michael Robinson y Sammy Lee. El año pasado El ingeniero zubietarra ha aparcado de momento la música en grupo y. El compromiso laboral no le ha llevado todavía a buscar una formación, lo que exige una dedicación en tiempo. “Ante todo estoy aquí trabajando”, incide. Antes, quizá, intentará acudir a algún partido de fútbol, la otra seña identitaria de la ciudad que alberga las sedes del, los dos equipos, los reds y los blues. El primero, el club que vio formarse a dos jugadores emblemáticos para la afición osasunista, Michael Robinson y Sammy Lee. El año pasado Osasuna jugó en Liverpool el 9 de agosto de un homenaje en recuerdo al delantero rojillo nacido en la ciudad y fallecido el 28 de abril de 2020. “La gente siempre te pregunta de cuál de los dos equipos eres. Casi siempre hay un partido en Anfield o en Goodison Park, sobre todo el fin de semana. La gente se vuelve eufórica y cuando termina el encuentro se va al centro de la ciudad a tomar algo y se llenan todas las calles”. Ormazabal no es aficionado al balompié, pero todo su entorno le recomienda acudir al menos una vez al estadio y vivir el ambiente de un partido en Liverpool.

Probablemente tenga tiempo dado que el ingeniero navarro piensa seguir al menos un par de años más, el tiempo suficiente para completar un máster en biorobótica. “Siempre me ha gustado la investigación y como tuve ocasión de publicar tres artículos con mis profesores, me gustó la experiencia y quiero aprovecharla, investigar en robótica si tengo ocasión. Y lo del doctorado..pues tampoco lo descarto. Me veo al menos un par de años más y luego ya se irá viendo”.

FICHA

​Nombre: Manex Ormazabal Arregi.

Nacimiento: 23/03/1995 en Zubieta.​

​Madre: Eloisa Ormazabal Arregi (maestra jubilada).

​Estudios: Primaria (Ituren). ESO (DBHI) Mendaur Doneztebe/ Santesteban. Bachillerato tecnológico. IES Lekaroz. FP superior. en Mecatrónica Industrial, IES Toki Ona (Bera). FP Superior Automatización y Robótica Industrial en Irungo La Salle. Grado en Ingeniería Robótica. Liverpool Hope University.

​Trabajo: En el departamento de Física de la University of Liverpool como técnico investigador en Física de Partículas en el proyecto “Atlas ITk Experiment” de la compañía Suiza CERN. Es autor junto con algunos profesores de tres artículos de investigación para distintas conferencias publicados en 2021.

Experimento Atlas

Atlas es uno de los cuatro grandes experimentos diseñados para adentrarse en zonas desconocidas de la investigación sobre la materia, la energía y el tiempo gracias al Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas de la compañía CERN. Atlas será capaz de sondear la materia más profundamente y de explorar nuevos procesos fundamentales a raíz de la investigación de las colisiones de partículas.

Una colaboración de 3.000 científicos e ingenieros de 175 entidades (universidades principalmente) procedentes de 38 países. El detector mide 46 m de largo y 25 m de alto, pesa unas 7.000 toneladas, está a 175 m bajo tierra en un tunel de 27 km y es uno de los más complejos experimentos de física de partículas. Las colisiones frontales de protones en el centro del detector producirán fragmentos que revelarán nuevas partículas y procesos en el corazón de la materia.

¡Qué es un acelerador de partículas?

Un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza campos magnéticos para acelerar partículas cargadas a altas velocidades, y así, hacerlas colisionar con otras particulas. Las nuevas partículas resultantes, muy inestables y que duran menos de un segundo y permite estudiar más a fondo las partículas que fueron desintegradas por medio de las que fueron generadas.Los aceleradores se asemejan a la acción de los rayos cósmicos sobre la atmósfera terrestre, lo cual produce al azar una lluvia de partículas exóticas e inestables. Sin embargo, los aceleradores prestan un entorno mucho más controlado para estudiar estas partículas generadas y su proceso de desintegración. El estudio de partículas, estables e inestables, es fundamental para el desarrollo de la medicina, la explotación espacial y la tecnología electrónica.