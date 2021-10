Alexander Wreth, nuevo director de The British School of Navarra

The British School of Navarra, único colegio internacional de la Comunidad Foral, ha comenzado el curso 2021-2022 con un nuevo director académico, Alexander Wreth, que se incorpora tras la jubilación de Julia Plant. Alex Wreth es de nacionalidad británica, alemana y australiana.

Licenciado en Educación bilingüe con inglés y alemán por la Goethe-Universität de Frankfurt (Alemania), realizó un Postgraduate Certificate in Education (PGCE) por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Además, cuenta con un Diploma de Posgrado en Artes Escénicas y desde 2009 está acreditado por la International Baccalaureate Organisation (www.ibo.org) y es Miembro del Comité de Inspección Escolar para Bachillerato Internacional. "Es para mí una gran satisfacción asumir el cargo de director del colegio, a la vez que The British School of Navarra afronta el siguiente hito en su crecimiento: la implantación del Bachillerato Internacional, un programa altamente competitivo, que permitirá a nuestros alumnos alcanzar plena fluidez en la lengua inglesa, una perspectiva verdaderamente internacional y acceso a las mejores universidades en España y en el extranjero", señala el nuevo director académico.

Su trayectoria profesional ha transcurrido por tres continentes: Europa, Asia (Japón) y Oceanía (Australia). Ha impartido clases en colegios de renombre internacional como el Eton College, The British School of Tokio, así como el Vienna International School o, recientemente, en el StStephen’s School of Rome.

EL ÚNICO COLEGIO INTERNACIONAL DE NAVARRA

Inaugurado en 2010, The British School of Navarra es el único internacional de la Comunidad Foral. Se puso en marcha apoyado por familias que buscaban un modelo alternativo de enseñanza para sus hijos en la región. En 2018 se trasladó a Gorraiz, en el Valle de Egüés, donde cuenta con un edificio nuevo de 5.500 m2 con capacidad para albergar a 500 alumnos.

The British School of Navarra depende académicamente del sistema educativo británico y ofrece un modelo de enseñanza internacional, en la que se prepara a los alumnos para ser ciudadanos del mundo. Además de desarrollar un programa académico riguroso, este tipo de educación anglosajona busca el equilibrio entre contenidos y habilidades, centrándose también en el arte, la música, el teatro o el deporte, dimensiones clave para conseguir que el alumno obtenga una formación completa.

La metodología, fundamentalmente interactiva, permite que los chicos y las chicas se sientan protagonistas de su educación, lo que favorece el amor por el estudio y un aprendizaje práctico de las materias. Con la ayuda personalizada de profesores nativos de habla inglesa, los estudiantes de The British School of Navarra reciben una educación completamente bilingüe y aprenden a pensar por sí mismos y tener iniciativa propia en un clima de respeto y libertad.