BBVA mantiene a Joaquín Gortari en su puesto tras ser imputado por el caso Villarejo

Joaquín Gortari tras ser imputado por el juez que tramita el caso Villarejo según señala este jueves el diario económico "Expansión". El directivo, que lleva 30 años trabajando en el grupo financiero ha sido imputado por el juez García Castellón dentro del denominado "caso Tandem" que investiga presuntos trabajos de espionaje encargados por el banco al expolicía. El BBVA ha decidido mantener en su puesto de responsable de Auditoría Interna del banco al directivo navarro

En un auto con fecha de 24 de junio, el juez rectifica así su decisión previa de no imputarle en la causa y atiende el recurso presentado por el abogado Felipe Izquierdo, quien está personado como perjudicado en la causa por haber sufrido el espionaje del comisario por orden de BBVA.

"A la vista del presunto carácter delictivo de los hechos que se refieren en el recurso, y ante la existencia de indicios que permiten inferir, desde la provisionalidad de este momento, la participación de Gortari, quien suscribe esta resolución considera útil y necesario su llamamiento, a fin de que pueda explicar si tuvo alguna participación en los mismos", dice el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón.

El magistrado, en la resolución, explica que anteriormente no había accedido a su imputación habida cuenta de que no se razonaba adecuadamente la motivación, y recrimina al Ministerio Fiscal que se adhiriera a la petición de Izquierdo alegando que no era estrictamente una diligencia de prueba sino una "imposición del sistema procesal penal".

"El sometimiento de una persona al procedimiento es un acto procesal que exige un esfuerzo por el instructor, en ningún caso puede resultar de una mera imposición legal, pues ello supondría someter al proceso penal a un principio inquisitivo incompatible con nuestro sistema de garantías constitucionales", les recuerda.

No obstante, añade que en el recurso presentado por Izquierdo contra esa primera decisión "se exponen los motivos que justifican la citación como investigado del mismo", y por tanto acuerda la comparecencia de quien fuera jefe de gabinete del ex presidente de BBVA Francisco González.

En cualquier caso, el juez, se alinea con la Fiscalía al entender que debe volver a desestimar la fianza de más de dos millones de euros que Izquierdo solicitaba. El abogado quería que respondieran de ese monto tanto Gortari como González y el propio BBVA para que aseguraran las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de los hechos presuntamente delictivos.

Izquierdo alegaba para pedir la imputación de Gortari que la entidad bancaria dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden de González y del ahora investigado.

Joaquin Gortari entró en BBVA tras trabajar en Argentaria integrada luego en el grupo y tras trabajar en distintas áreas fue el jefe de gabinete desde 2010 del entonces presidente del banco, Francisco González, que también se encuentra imputado en este caso. Y es desde 2018 responsable de Auditoría Interna del grupo BBVA. Los responsables del banco han negado siempre que encargaran trabajos de espionaje al comisario Villarejo y mantienen que los pagos realizados correspondían a trabajos profesionales.

En este caso, el juez mantiene como imputados a diversos exdirectivos del banco, incluidos tres jefes de seguridad y al que fuera jefe de Regulación y Control Interno del grupo, el directivo navarro Enrique Arbizu.