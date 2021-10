Un curso del SNE y Tracasa Instrumental favorecerá la contratación de jóvenes como profesionales TIC

Un total de 15 jóvenes han completado el curso de formación especializada en desarrollo de software para jóvenes egresados. En concreto, la acción formativa se ha dirigido a personas recién tituladas del grado y máster en Ingeniería Informática o Telecomunicaciones y de Formación Profesional de Informática con el objetivo de potenciar el perfil profesional de programadores TIC.

Tracasa Instrumental (empresa pública adscrita al Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital) y el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (dependiente del Departamento de Derechos Sociales) han promovido el curso (sin coste para el alumnado), que ha constado de 250 horas, y vinculado a la contratación. A fecha de hoy, ya hay una previsión de empleabilidad para más del 75% de las personas que han participado.

La consejera de Derechas Sociales, Carmen Maeztu , y el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa , han participado hoy en la clausura del curso, que comenzó a principios de agosto y que ha finalizado este viernes.

Cigudosa ha valorado que la acción formativa “permite a las y los jóvenes participantes adquirir unos contenidos y desarrollar unos ejercicios prácticos y actuales, ajustados al perfil que demandan las empresas del sector, con el objetivo de facilitar la mejor incorporación a la empresa y vinculados a la contratación”. En concreto, ha destacado el compromiso de Tracasa Instrumental “para ejercer un papel relevante en la capacitación y la especialización de jóvenes recién egresados y en la generación de conocimiento al servicio de la Administración Pública, la sociedad navarra y el sector TIC”.

Por su parte, Maeztu, ha indicado que “como sociedad no avanzaremos si sólo lo hacemos desde el puro desarrollo tecnológico o el crecimiento económico, si no hacemos accesibles esas tecnologías al conjunto de la población y si no garantizamos un reparto equitativo de la riqueza. Nuestro reto es que esa brecha, que existe hoy, se reduzca. También esperamos que las nuevas tecnologías nos ayuden a mejorar los servicios que dese el Gobierno de Navarra ofrecemos a la ciudadanía”.

Asimismo, el profesor encargado de impartir el curso, Germán Caballero, ha realizado una valoración “muy positiva” del curso, del que ha destacado la actitud del alumnado y el esfuerzo realizado “en un proyecto tan complejo”.

CREACIÓN DE UN PORTAL DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Entre otros objetivos, el curso ha perseguido que las y los jóvenes profundicen en tecnologías de desarrollo, tanto de frontend como de backend, a través de ejercicios de diferente complejidad realizados sobre entornos reales equivalentes a las y los profesionales.

Asimismo, la formación recibida cubre todas las áreas de conocimiento técnico para que un recién egresado esté en disposición de incorporarse al mercado laboral. En este sentido, el curso se ha desarrollado bajo la metodología bootcamp, basada en adquirir conocimientos prácticos y específicos relacionados con el desarrollo de software por medio de una experiencia dirigida.

En concreto, uno de los casos prácticos ha consistido en la creación de un portal de comercio electrónico, en el que, por una parte, el cliente realiza la compra y la gestión de pedidos y, en la parte de la gestión interna, el usuario dispone de las funcionalidades para la gestión de las ventas.

Este curso se enmarca en el plan de capacitación digital de la población trabajadora del SNE-NL, que contempla diferentes acciones para elevar las competencias digitales de la población activa, desde niveles básicos hasta de programación y consultoría de desarrollo de software.