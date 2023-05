El Grupo AN, reconocido como Cooperativa del Año por Cooperativas Agro-alimentarias de España

El Grupo AN ha sido reconocido como la Cooperativa del Año en los Premios Cooperativas Agro-alimentarias 2023. En esta octava edición de los premios, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha querido destacar la trayectoria del Grupo AN, así como diversas actuaciones llevadas a cabo por la cooperativa en materia de integración, innovación, digitalización, diversificación, igualdad y sostenibilidad. Además, de manera especial, el jurado ha resaltado la obtención de la certificación de su memoria de sostenibilidad y su compromiso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La entrega de premios tuvo lugar este miércoles en el marco de la Asamblea General anual de Cooperativas Agro-alimentarias de España, celebrada en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, ETSIAAB.

Francisco Arrarás, presidente del Grupo AN, y Alfredo Arbeloa, director general, fueron los encargados de recoger el galardón. Durante su discurso de agradecimiento, Francisco Arrarás repasó los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario, como el relevo generacional o la sostenibilidad medioambiental, económica y social, y recordó a los asistentes la importancia del cooperativismo: “Las cooperativas somos una parte importante de la solución para resolver estos desafíos y los que puedan aparecer en el futuro. Las cooperativas vertebramos el mundo rural”.

El presidente del Grupo AN señaló también que “las cooperativas no nos deslocalizamos, estamos arraigadas al territorio, tenemos sentido de pertenencia y de permanencia. Pero debemos adaptarnos a los tiempos y a las exigencias del mercado”, y finalizó destacando la dimensión y la innovación como elementos clave para ser competitivos. El papel fundamental que desempeña la adaptación a los cambios para el Grupo AN ya fue reconocido por Cooperativas Agro-alimentarias de España en 2018, cuando obtuvo el premio a la Innovación.