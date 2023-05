Marialuz Vicondoa: "José León Taberna creó una gran empresa de una pequeña panadería"

Marialuz Vicondoa es una periodista a la que le apasiona contar historias. No se conforma con entrevistar a una persona para el periódico sino que bucea y se sumerge hasta el fondo de su biografía. Toma aire y desciende hasta el momento de su nacimiento, su infancia, su vocación profesional... Para contar después, ya en la superficie del agua en movimiento, esa biografía que parece casi casi una novela. Estudia e investiga hasta llegar a convertirse en una experta. Lo ha hecho ya en varias ocasiones con personajes del ámbito político, médico... Y ahora da un paso más, con la vida de un empresario: José León Taberna, el artífice de Taberna-Panasa, el grupo panadero por excelencia en Navarra. Con ‘José León Taberna, el empresario del pan’ (Editorial ‘Papeles del duende’), la periodista y escritora pamplonesa que trabaja desde hace más de dos décadas en Diario de Navarra ofrece al lector el retrato de un personaje desconocido para gran parte del público, a pesar de haber impulsado un producto de consumo diario, el ‘pan nuestro de cada día’. José León Taberna, que forma parte de la cuarta generación de panaderos, supo impulsar, según relata la autora, la empresa familiar a nivel nacional e internacional. “El libro puede ser ejemplo para futuros empresarios. Sienta bases intemporales y aporta ejemplos para poner en marcha cualquier negocio. José León Taberna creó de una pequeña panadería una gran empresa”. es una periodista a la que le apasiona contar historias. No se conforma con entrevistar a una persona para el periódico sino que bucea y se sumerge hasta el fondo de su biografía. Toma aire y desciende hasta el momento de su nacimiento, su infancia, su vocación profesional... Para contar después, ya en la superficie del agua en movimiento,. Estudia e investiga hasta llegar a convertirse en una experta. Lo ha hecho ya en varias ocasiones con personajes del ámbito político, médico... Y ahora da un paso más, con la vida de un empresario:, el grupo panadero por excelencia en Navarra. Con(Editorial ‘Papeles del duende’), la periodista y escritora pamplonesa que trabaja desde hace más de dos décadas en Diario de Navarra ofrece al lector el retrato de un personaje desconocido para gran parte del público, a pesar de haber impulsado un producto de consumo diario, el ‘pan nuestro de cada día’. José León Taberna, que forma parte de la cuarta generación de panaderos, supo impulsar, según relata la autora, la empresa familiar a nivel nacional e internacional. “El libro puede ser ejemplo para futuros empresarios. Sienta bases intemporales y aporta ejemplos para poner en marcha cualquier negocio.”.

Tras las biografías del secretario de la Diputación foral Joaquín Gortari y del director del Manicomio de Pamplona Federico Soto, le llega ahora el turno al empresario José León Taberna. ¿Por qué quiso contar esta historia? ¿Por qué es tan importante su trayectoria para Navarra?

Por mi trabajo en el periódico había tenido contacto con él en numerosas ocasiones para escribir informaciones. Con el tiempo, le hice entrevistas en más profundidad. Yo hablaba con él pero citaba a ‘fuentes cercanas a la empresa’. Fue el acuerdo al que llegamos porque él no quería que apareciera ni su nombre ni su fotografía. ETA le exigía el pago del mal llamado ‘impuesto revolucionario’, un chantaje al que nunca cedió. Ante las cartas amenazantes, quiso permanecer en el anonimato. Cuando cambiaron las circunstancias, aceptó los premios que hasta entonces había rechazado y su imagen comenzó a ser más pública. Fue entonces cuando vi que era posible contar su historia porque él ha sido el artífice del crecimiento empresarial del grupo y quien cimentó la gran empresa que hoy es Taberna-Berlys, propiedad del fondo de capital riesgo francés Ardian desde 2018.

¿Cuáles han sido sus méritos?

Saber unir a diecinueve panaderos navarros en una única empresa: Panasa. Ocurrió el 10 de abril de 1968. Cuando la empresa se vendió en 2011 contaba con más de 110 accionistas. Él supo ver que el futuro de la panadería pasaba por las masas congeladas y por ello en 1993 se alió con un socio tecnológico belga (Puratos). Así se constituyó Berlys, al 50% entre los dos socios. Más adelante, Taberna compró la parte del belga. En aquella operación, como siempre había ocurrido, contó con el apoyo de todos los socios descendiente de aquellos primeros panaderos.

José León Taberna representa a la cuarta generación de la empresa pero ¿cuál fue su origen?

La historia comenzó con su bisabuelo, José León Taberna Musquiza, cuando arrendó en Berriozar la venta Zortziko en 1879. Su hijo Lázaro Taberna San Martín, abuelo del protagonista, se independizó en 1897 y compró una panadería en la calle Nueva de Pamplona. Aquel fue el germen del negocio familiar.

¿Le costó mucho convencer a José León para escribir el libro?

Sí pero yo insistía porque me parecía una historia digna de conocerse. La oportunidad llegó con un concurso de biografías, donde encajaba el proyecto. Se lo propuse y aceptó. No lo gané pero como el texto ya estaba muy avanzado, continuamos con el libro.

¿Cuál ha sido su método de trabajo? ¿Durante cuánto tiempo?

Me ha costado cerca de tres años. He utilizado el material que yo había publicado en el periódico y decenas de entrevistas personales, expresamente para el libro en las que hemos ido recorriendo su historia. Además he contado con su material personal (fotos familiares, actas empresariales...) e investigué en el Archivo Municipal de Pamplona y el Archivo General de Navarra, donde me facilitaron mucho el trabajo. Entre toda esta documentación, hay una especialmente valiosa: una de las cartas de amenaza que le envió la banda terrorista ETA. Él me la enseñó en la primera entrevista que le hice en su despacho en la fábrica de Mutilva.

¿Qué destacaría de las enseñanzas empresariales de Taberna?

Él se refiere a un estilo concreto de dirigir, en el que destaca: saber escuchar a los demás antes de tomar decisiones, rodearse de personas que saben más que él, viajar y comprobar qué se hace en otros países y saber adelantarse al futuro. Además, su principio fundamental en su trayectoria ha sido “actuar por convicciones y no por conveniencias”.

¿Satisfecha con el resultado?

Mucho porque es algo que quería hacer desde hace tiempo. Este testimonio es parte de la evolución empresarial de Navarra. Además, he tenido la suerte de contar con grandes profesionales, como la editora Marga Agudo y la diseñadora gráfica Patricia Miranda.

El empresario del pan de cada día

José León Taberna Ruiz nació en Pamplona (calle Mayor, 40) el 8 de julio de 1937, en plena Guerra Civil Española. Hijo de José León Taberna Arregui y Lucía Ruiz Zabalza, se quedó huérfano de madre a los 3 años. Alumno del colegio San Ignacio (Jesuitas) de Pamplona y licenciado en Económicas por la Universidad de Deusto, representa la cuarta generación de la empresa familiar desde 1961. El 10 de abril de 1968 dio un paso de gigante al conseguir unir en una única empresa a diecinueve de los panaderos que había entonces en Pamplona y se fusionarion con el nombre de Taberna-Panasa. En 2003, vio que el futuro de la empresa pasaba por las masas congeladas y se asoció con el belga Puratos para crear Berlys. La empresa se vendió, en su mayoría, en 2011 a un fondo de capital riesgo. Entonces contaba con más de 1.450 empleados (820 en Navarra). Casado con María José Armisén y con dos hijos, fue elegido empresario del año en Navarra en 2012.