Las innovaciones del Grupo Azkoyen aterrizan en EE UU

participa en NAMA Show 2023, el evento de referencia en la industria del Office Coffee Service, vending, micromarkets y tiendas de conveniencia en el continente americano. Grupo Azkoyen, multinacional española líder en tecnología,, el evento de referencia en la industria del, vending, micromarkets y tiendas de conveniencia en el

Durante el encuentro, que está teniendo lugar en Atlanta del 10 y el 12 de mayo, la compañía mostrará a los operadores sus últimas e innovadoras soluciones en la elaboración de bebidas a base de café espresso, filtro y leche fresca. Grupo Azkoyen, que siempre apuesta por ofrecer a sus clientes soluciones de vanguardia, adaptadas a las necesidades y gustos del usuario y de alta calidad, va a dar a conocer la tecnología patentada de microinyección de aire MIA, que permite la elaboración de una amplia gama de bebidas con leche fresca, desde cappuccinos a latte macchiatos, con una espuma sedosa y consistente, incluso utilizando leches vegetales. De este modo, la empresa continúa con su objetivo de promover la cultura del café aportando nuevas soluciones para el OCS y la industria del coffee on the go.

Nama Show 2023 es a su vez el escaparate elegido por el Grupo Azkoyen para mostrar la vanguardista máquina Vitro X1, recientemente galardonada con el premio New York Product Design Awards Silver Winner en la categoría de equipamiento para oficinas. La Vitro X1 es una máquina de café elegante y moderna que combina estilo y funcionalidad, proporcionando a los usuarios una experiencia excepcional.

Además, durante el evento, los visitantes podrán comprobar cómo el modelo Vitro X5 -mediante sus dos grupos de café- permite la elaboración tanto de bebidas a base de espresso como de café filtro, muy popular en Estados Unidos, manteniendo como siempre los más exigentes estándares de calidad.

Grupo Azkoyen continúa así apostando e impulsando su crecimiento en un mercado tan estratégico como el de Estados Unidos.