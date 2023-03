Alfredo Morales (UGT de Volkswagen Navarra): "Es impactante, serán años complicados pero tenemos futuro"

Alfredo Morales, máximo responsable de UGT en Volkswagen Navarra y presidente del comité, reconocía este martes estar “preocupado e impactado” por las producciones para los próximos años, que serán “complicados”. Con 150.000 coches para 2025, admitía que ni la flexibilidad del convenio ni la formación serán suficientes para llenar un descenso en la carga de trabajo que afectará “a la mitad de la plantilla” durante “un año y medio”, por lo que proponía activar el mecanismo RED, un tipo de ERTE para sectores en transición que permite fuertes exenciones para las empresas y que no afecta a la bolsa del paro. También admitía que podrían negociarse salidas voluntarias.

Carlos Zalduendo (CC OO): "Son 2 años con poca carga de trabajo"

El líder de CC OO en Volkswagen Navarra, Carlos Zalduendo, apuntaba que una Euro 7 “dura” como la que ahora está planteada se va a traducir en una “baja producción” que no tiene solución fácil. “Aunque quites un turno, no se podrán mantener otros dos completos. Será imposible dar cobertura a toda la plantilla y aumentará el riesgo para el empleo”, analizaba antes de proponer, como su homólogo en UGT, la activación de un mecanismo RED. No obstante, añadía que será una transición de dos años con “poca carga de trabajo”, pero que “el futuro es bueno”. En ese sentido, se mostraba confiado en que los niveles de actividad permitan el mismo nivel de trabajo en 2026.

Igor Peñalver (ELA): "Es año y medio con poco trabajo, pero hay que transmitir tranquilidad"

Igor Peñalver, responsable de ELA en Volkswagen Navarra, hacía un llamamiento a “la tranquilidad” dado que en 2026 se prevé recuperar la carga de trabajo tras “año y medio” con menos producción. “Nos ha sorprendido por baja la asignación para 2025”, admitía no obstante.

Raúl Portillo (LAB): "Puede ser la oportunidad para poner en marcha la semana laboral de 32 horas"

Desde LAB, Raúl Portillo decía estar disgustado por el “sopetón” que les había dado la dirección con unas producciones “preocupantes”. No obstante, señalaba que podría ser la oportunidad para plantear medidas de reparto del trabajo e introducir la jornada semanal de 32 horas.