El Grupo AN cierra un ejercicio "muy complicado" con crecimientos en facturación, beneficios, recursos propios y empleo

Grupo AN, la mayor cooperativa agroalimentaria de España y con sede en Tajonar, ha conseguido cerrar el ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 con crecimientos en facturación, beneficios, recursos propios y empleo. La primera aumentó un 21,5%, hasta los 1.571 millones de euros (+278) y los segundos un 22%, alcanzando los 10,67 millones de euros, la mayor parte de los cuales se reparten a las cooperativas socias. A pesar de las dificultades que la pandemia, primero, y la guerra en Ucrania, después, han supuesto para el desarrollo de las diferentes actividades a las que se dedica.

A lo largo del ejercicio un total de 123 trabajadores se han incorporado a la cooperativa que alcanza ya los 1927 trabajadores, un 7% más y también crecieron los recursos propios en un 3,52% rozando ya los 138 millones de euros, frente a los 133 del ejercicio anterior. Según explica la cooperativa, el cash-flow generado, de 16,8 millones, permitirá mantener el nivel de inversiones de los últimos años.

Asamblea General anual que la cooperativa, con 164 socios en las que se integran cerca de 35.000 agricultores y ganaderos, que ha tenido lugar en el Castillo de Gorraiz y que ha congregado a más de 300 personas, entre cooperativas socias, personal del Grupo AN e invitados institucionales. La clausura del acto ha corrido a cargo de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. También han acudido la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, y la de Economía y Hacienda, y portavoz del ejecutivo regional, Elma Saiz. Los datos se han presentado este mediodía durante la

Francisco Arrarás ha destacado durante su intervención que son cifras “positivas” en un entorno muy complicado: “El incremento de los costes de las materias primas, de la energía y de todo tipo de suministros, no solo están poniendo en serias dificultades a las empresas, sino que muchos de nuestros agricultores y ganaderos socios también están pasando por momentos difíciles, ya que la rentabilidad de sus explotaciones ha desaparecido”, ha asegurado antes de pedir a las administraciones que se tenga más en cuenta a quienes producen los alimentos a la hora de implementar normas y medidas, como la Ley de la Cadena Alimentaria o el todavía sin concretar PERTE agroalimentario. Sobre la primera ha asegurado durante su discurso que “sigue existiendo un gran desequilibrio en la capacidad de negociación entre los diversos eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, siendo el más perjudicado, casi siempre, el eslabón más débil, que son el agricultor y el ganadero”. Del PERTE Agroalimentario, que se empezó a configurar hace ya 2 años, ha lamentando que, a día de hoy, no se haya terminado de concretar.

“Toda esta financiación que viene de Europa y que necesita del compromiso de las industrias para su desarrollo, debe servir para modernizar el sector y para adaptarnos a los nuevos retos y exigencias del mercado, pero tiene que ser efectivo desde ya”, ha exigido ante los responsables del Ejecutivo foral que han asistido a la clausura recordando que “desde el otro lado, desde Bruselas, se siguen dictando nuevas exigencias a la hora de producir. El Pacto Verde Europeo, en el que se incluye la PAC, tiene unos objetivos que todos compartimos: garantizar la seguridad alimentaria, reducir la huella ambiental y climática, y una producción sostenible de la granja a la mesa. Claro que compartimos esos objetivos, pero no podemos perder rentabilidad y no podemos dejar de ser competitivos, porque en un mercado global, sin fronteras, si no somos competitivos, serán los productos de otros países los que llenen las estanterías de nuestros supermercados”.

En la clausura de la Asamblea General, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha felicitado al Grupo AN por los datos del ejercicio y ha destacado: “Sois un ejemplo de cómo se puede ser grandes desde lo primario. De cómo se puede ser una gran empresa desde la sostenibilidad. Y, sobre todo, de cómo el campo sí es un sector que crea riqueza; que genera empleo estable y de calidad; y que ofrece una solución realista de progreso para la Navarra despoblada”.

Antes de la Asamblea General, se ha celebrado la jornada “Cooperar comprometidos: innovando hacia las tendencias de manera sostenible”. En ella, profesionales de referencia en el sector agroalimentario, han analizado cuestiones como el ciclo de vida de las cooperativas, los retos de la innovación y la sostenibilidad, las tendencias en la alimentación del futuro y la cooperación y las alianzas como claves para competir mejor.