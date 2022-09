AER pide aprovechar la fiscalidad navarra para evitar la fuga de empresas

La Asociación Empresa Ribera (AER) pidió este jueves al Gobierno foral que haga uso de su “competencia y autonomía” en materia fiscal “para evitar la salida de empresas de Navarra y crear un ámbito atractivo para la llegada de otras”.

Esta fue una de las peticiones que realizó el presidente de la AER, Domingo Sánchez, durante el acto de entrega de sus premios anuales. Los galardones recayeron en Manuel Angós Ibarra, de Taller Moderno; y en los hermanos Javier y Jesús Pérez Apesteguía, de Electricidad Neumática JP -ambos negocios ubicados en Tudela-, quienes fueron reconocidos en las categorías de ‘Trayectoria Empresarial’ y ‘Relevo Generacional’, respectivamente.

El acto tuvo lugar en el Parque Sendaviva de Argueda con la asistencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite

Sánchez aprovechó la presencia de Chivite para ahondar en la citada petición solicitando una reducción en la factura del IRPF “con el fin de aliviar temporalmente los costes de las empresas y el bolsillo de los ciudadanos”, así como una bajada en los impuestos de Sociedades y de Patrimonio.

FALTA DE "EMPATÍA"

Durante su intervención, el presidente de la AER acusó a las administraciones públicas de “desconfiar de la empresa y vilipendiarla con montones de papeles, inspecciones durísimas y siempre con la carga de la culpa sobre sus cabezas”. “Los funcionarios, que nunca han creado empleo y que nunca se han jugado su patrimonio, carecen de empatía y creen que la empresa delinque y genera fraude. Pero olvidan que sin empresas no hay empleo y que protegerlas es proteger a los trabajadores”, dijo.

Sánchez pidió también “agilidad” al Gobierno de España y Navarra en la tramitación de las ayudas del programa europeo Next Generation. “Las empresas nos dicen que estos fondos no les están llegando. Las Pymes no tiene ni el tiempo ni la estructura adecuada para afrontar la engorrosa tramitación de las ayudas”, apuntó.

LAS FORTALEZAS DE LA RIBERA

Chivite aprovechó su discurso para poner en valor algunas iniciativas de mejora de la competitividad de la Ribera como la próxima implantación de un centro de FP Industrial en Tudela; el desarrollo del CIP ETI; y el “compromiso” del Gobierno de Navarra con el Campus de la UPNA.

La presidenta hizo referencia al “éxito” de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT), “que está al 100% de ocupación”. “Además, la CAT acogerá la primera planta de hidrógeno verde de Navarra, llamado a ser el combustible del futuro”, indicó.

Chivite también destacó el proyecto EnergyLOOP, que generará cerca de 100 empleos en la Ribera “para dar soluciones sostenibles a las palas de aerogeneradores, una oportunidad de futuro, ya que unas 50.000 turbinas acabarán su vida útil en la próxima década”; y resaltó la oportunidad de generación de empleo del Plan de Sostenibilidad Turística Ribera Navarra dotado con 5 millones de €.

“La Ribera es el destino de buena parte de las apuestas estratégicas que está llevando a cabo el Gobierno foral, y entre ellas destaca la segunda fase del Canal de Navarra, que garantizará el agua de calidad para personas, empresas y cultivos”, concluyó Chivite.

PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA EMPRESARIAL

Manuel Angós Ibarra: “Sin mucha gente esto hubiera sido imposible”

Manuel Angós Ibarra es la segunda generación al frente de Taller Moderno, fundado por su padre en 1938. Y ahí sigue, a sus casi 80 años, trabajando con la que ya es la tercera generación, sus hijos Javier, José Ignacio y Manuel en todo lo relacionado con el mecanizado y mantenimiento industrial. A pesar de su edad, es un hombre de mente abierta que ha sabido adaptarse a todos los cambios de la industria “y haciendo posible lo que otros veían imposible”, según destacó AER cuando dio a conocer que era el premiado.

Este jueves, Manuel quiso agradecer el galardón que le entregaban y recordó que han sido “muchísimos años, con mi hermano de socio y pasando muchísima gente por la empresa”. “Y gracias a ellos estamos aquí, porque si no hubiera sido imposible”, afirmó, sin olvidarse de tener un recuerdo a su mujer Marisa, ya fallecida.

Tampoco se olvidó de sus compañeros de premio, los hermanos Javier y Jesús Pérez Apesteguía, a los que reconoció su labor al frente de la empresa y les deseó lo mejor. “Porque este premio se lo merecen de verdad”, terminó diciendo entre los aplausos del público.

PREMIO AL RELEVO GENERACIONAL

Javier y Jesús Pérez Apesteguía: “El sueño de mis padres es nuestra forma de vida”

Jesús Pérez Apesteguía fue el encargado de dirigirse al público en su propio nombre y en el de su hermano Javier. Primero, puso en valor la labor de AER “para lograr una importante unión entre el sector productivo de la Ribera” porque, añadió, “creemos profundamente en el poder de la colaboración entre empresas”. Y agradeció a su padre Javier y a su madre Angelines, ya fallecida, que comenzaran “este sueño que actualmente se ha convertido en nuestra forma de vida”, antes de pedir perdón a su familia por no haberles dedicado todo el tiempo que merecían por estar pendientes del trabajo.

Recordó que JP empezó en los años 70 con sus padres como una empresa de electricidad generalista y que, tras unos años y vender el piso sus padres, saltaron al mundo del aire comprimido y la automatización. “En los 90 llegamos mi hermano y yo, la empresa fue creciendo. En 2012 se decidió separar el área de negocio, dejando JP como suministrador de materiales, y Perap Industrial, que se dedica a instalación eléctrica de baja tensión y aire comprimido”, explicó Jesús agradeciendo la concesión del premio.