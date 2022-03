Gvtarra busca socios para compartir fábricas y comercialización

La planta conservera de Gvtarra en Villafranca se ha quedado pequeña. Por una razón, porque la actividad de esta empresa alimentaria está en pleno crecimiento motivado en el último año por la pandemia y en el futuro, por el desarrollo internacional. El negocio en Europa y en el mercado americano ha crecido el 50% en 2021 sobre 2020 y es este mercado el que ofrece oportunidades a la compañía. El tercer turno ya está incorporado en la línea ‘tetra’ (envases de cartón) para legumbres y lo harán próximamente en la parte de las verduras. Para abordar este desarrollo, Gvtarra busca alianzas con socios con los que poder compartir tanto instalaciones que no utilicen como formas de comercialización del producto. “Estamos estudiando cómo crecer, necesitamos más espacio. Nuestra capacidad es limitada y por esto estamos estudiando posibilidades de colaboración pública-privada y alianzas privadas para compartir activos que no estén en uso y que puedan ser complementarias para nosotros, tanto dentro como fuera de Navarra.” Así lo señaló este viernes Eduardo López Milagro, CEO del grupo The Real Green Food, que incluye la planta de Gvtarra en Villafranca. El mercado internacional actualmente supone para el grupo The Real más del 15% del negocio. “El crecimiento tiene que venir por el lado internacional porque el mercado español es el que es”, añadió el directivo. Por una razón, porque la actividad de esta empresa alimentaria está en pleno crecimiento motivado en el último año por la pandemia y en el futuro, por el desarrollo internacional. El negocio en Europa y en el mercado americano ha crecido el 50% en 2021 sobre 2020 y es este mercado el que ofrece oportunidades a la compañía. El tercer turno ya está incorporado en la línea ‘tetra’ (envases de cartón) para legumbres y lo harán próximamente en la parte de las verduras. Para abordar este desarrollo, Gvtarra busca alianzas con socios con los que poder. “Estamos estudiando cómo crecer, necesitamos más espacio. Nuestra capacidad es limitada y por esto estamos estudiando posibilidades de colaboración pública-privada y alianzas privadas para compartir activos que no estén en uso y que puedan ser complementarias para nosotros, tanto dentro como fuera de Navarra.”, CEO del grupo, que incluye la planta de Gvtarra en Villafranca. El mercado internacional actualmente supone para el grupo The Real más del 15% del negocio. “El crecimiento tiene que venir por el lado internacional porque el mercado español es el que es”, añadió el directivo.

Otra de las posibilidades que estudia la compañía es ampliar instalaciones, pero, en este caso, a un plazo más largo (tres años). Precisamente la posibilidad de las diferentes ayudas para inversiones que puedan proceder de Europa, regionales o nacionales fue uno de los temas que abordó este viernes el directivo con Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y con Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra. Entre estas ayudas figura el PERTE (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) del sector agroalimentario, aprobado recientemente. The Real Green Food, ausente en este PERTE, además de estar estudiando su incorporación, planteó a ambos políticos otras alternativas como los ‘subpertes’ entre menos empresas y PERTEs entre diferentes sectores. En concreto, les lanzó la posibilidad de un PERTE entre el sector agroalimentario y el de automoción. “¿Qué tenemos en común Gvtarra y Volkswagen? Que en el coche automático, cuando no necesitemos conducir, vamos a poder hacer muchas cosas y una de ellas es comer. Como vamos a tener chófer podremos trabajar y nosotros queremos incorporar nuestros envases”, explicó. Ni Blanco ni Cigudosa dijeron que no a una alternativa que hoy no se contempla.

Los dos políticos conocieron el proceso de preparación del champiñón en Autol, La Rioja, donde el grupo cuenta con cuatro plantas, que producen con la marca Ayecue y donde la plantilla es de 500 trabajadores. Posteriormente, se dirigieron a la planta de Gvtarra, donde conocieron el proceso del cardo y de otros productos.

El grupo en 2020 obtuvo una cifra récord de ventas por la situación de pandemia y superó los 120 millones. En 2021 la facturación sumó 90 millones de euros, una reducción debida a la venta del negocio del champiñón en conserva en ese año. “En términos comparables con los negocios actuales supuso un 7% más”, señaló. La producción ha superado los 85 millones de unidades, de los que 35 corresponden a la línea de vegetales.

A la visita también asistieron el responsable del negocio de champiñón fresco y director de Villafranca, Fernando Roldán; el director de planificación del grupo, Alfonso Campo; el de alianzas y desarrollo corporativo, Ignacio Villafranca; la directora industrial de negocio del champiñón fresco, Susana Petrina; el director industrial de la planta de Villafranca, Ignacio Urmeneta; la directora de calidad, Mayte Miner, y la de márketing, Kuca Oficialdegui.

El dinero del PERTE agrolimentario, en diciembre

El PERTE (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) del sector agroalimentario fue aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros con una dotación de 1.000 millones de euros. Navarra, con el CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria), lidera uno de los proyectos, el Spain Food Valley. Ahora, el sector está a la espera de la publicación de las bases que saldrán en abril. La convocatoria para que se presenten proyectos será el siguiente paso y se publicará entre mayo y junio, de manera que el dinero pueda llegar a las empresas en diciembre. Así lo señaló este viernes Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, durante su visita a Gvtarra.

Añadió que, además, funcionan otras convocatorias. “La principal es la del PERTE, pero hay más. En mayo se publicarán las de Innovación y Sostenibilidad, y la línea Activa Financiación, que hace referencia a la industria 4.0 para procesos de digitalización. Tienen una dotación de 150 millones de euros cada una”, señaló.

El consejero de Universidad e Innovación, Juan Cruz Cigudosa, destacó el plan complementario articulado por el Gobierno de España y liderado por Navarra, con una dotación de 45 millones para apoyar la innovación digital para empresas más pequeñas.

90.000 kilos de cardo llegan al día a la planta de Villafranca

Son 90.000 kilos de cardo los que se procesan al día en la planta de Gvtarra. Entre 4 y 6 horas es el tiempo máximo que tarda el producto del campo hasta envasarlo. La campaña comienza en diciembre y termina en marzo. Durante estos meses, la entrada de camiones con cardo es continua por la mañana. En total, durante las campañas se procesan más de 3,5 millones de kilos de materia prima, toda ella cultivada a menos de 30 kilómetros de distancia de la planta de Villafranca. Esta cantidad forma parte de los 35 millones de kilos de vegetales que se procesan en más de 20 campañas diferentes de verdura, legumbre y champiñón en el conjunto de siete fábricas del grupo The Real Green Food/Gvtarra.

Desde 2015 , la compañía ha lanzado más de 70 nuevos productos al mercado y ha invertido más de 12 millones de euros en incrementos de capacidad productiva y de desarrollo de productos, donde se incluye el lanzamiento de legumbres y verduras en envases de cartón de Tetra Pak.

El grupo cuenta con siete centro de producción ubicados en Navarra (una planta en Villafranca y otra en Lodosa), La Rioja (4 en Autol) y Cuenca (1), que agrupan a 800 empleos directos, 200 de ellos en la Comunidad foral. La empresa estima que los indirectos en toda la cadena superan los 1.500.

​Nombre. The Real Green Food.



Origen. El grupo nació como fruto de la fusión de tres empresas familiares en 2007: Gvtarra, Ja’e y Ayecue. Formaron el grupo Riberebro que hoy se llama The Real Green Food.



Actividad. Fabricación y comercialización de alimentos vegetales.



Plantas. En Navarra hay dos: Gvtarra, en Villafranca, y Germinados de compost para el champiñón en fresco en Lodosa. En La Rioja hay cuatro plantas en Autol, dedicadas al champiñón en fresco, con la marca Ayecue. En Cuenca está la planta dedicada a legumbres con la marca Ja’e.



Trabajadores. 800 directos, de los que 200 están en Navarra. Se estima que los indirectos superan los 1.500.



Facturación. 90 millones de euros en 2021, de los que más del 15% proceden de la exportación.



Sede. Villafranca, Navarra.



Producción. 85 millones de unidades, de los que 35 corresponden a la línea de vegetales.



Gvtarra. La empresa navarra fue fundada en 1910 por Hilario Sánchez, en Azagra. Fue en 1993 cuando se inauguró su actual planta ubicada en Villafranca. Esta instalación se convirtió en la sede central del grupo y ocupa una superficie de 60.000 metros cuadrados.

La guerra en Ucrania y la subida de los costes

“Ucrania supone más presión en una olla que ya tenía muchísima presión. La guerra va a provocar que la subida de los costes de materias primas dure más tiempo y que el incremento de algunas se consolide. Producirá una subida de gas y electricidad descomunal. El escenario que viene está marcado por un incremento de precios sostenido en algunos alimentos”. Así resumía este viernes Eduardo López Milagro, CEO de The Real Green Food/Gvtarra, las consecuencias de las invasión Ucrania. La compañía no mantiene relaciones comerciales ni con Ucrania ni con Rusia, pero no por ello es ajena a los problemas derivados de la guerra. “Nos afecta en la energía, gas y electricidad, y en auxiliares como latas, cartón, plásticos, botes... que necesitamos para nuestros productos. Llevamos varios trimestres soportando como sector unos incrementos de costes inmensos que no son negociables, son impuestos”, añadió.

Con unos incrementos del 60% en el coste de las materias primas, el directivo señaló que la alimentación todavía no ha trasladado la subida, pero que lo hará. “Estamos ahora trasladando el incremento de precios, lo hacemos totalmente obligados, no podemos hacer otra cosa”, dijo.

Por otra parte, ante la situación actual, la compañía ha paralizado el proyecto de construcción de un centro logístico y de etiquetado de 10.000 metros cuadrados que anunció hace menos de un año. El objetivo era financiar este proyecto con la venta del negocio del champiñón en conserva a Eurochamp. Esta operación se formalizó en mayo de 2021 y afectó a la planta de Alfaro (La Rioja), con 50 trabajadores. La venta de esta planta por 14 millones de euros no afectó a la parte de champiñón fresco, que se procesa en cuatro plantas de Autol (La Rioja),