Protesta de los trabajadores de IKEA en Pamplona para exigir el mantenimiento de las condiciones de trabajo

En su pancarta se podía leer 'Ikea nos impone cambios en las condiciones laborales sin negociar. Igande eta jai egunen irekierari ez'. El paro ha tenido un seguimiento del 95% de la plantilla, formada por más de 40 personas, según ha informado CC OO en un comunicado.

El motivo de la protesta, ha añadido, es "denunciar públicamente la actitud de la empresa de no querer sentarse a negociar las condiciones de trabajo tras la subrogación". "El problema es que Ikea Ibérica ha subrogado a Ikea Norte -a la que pertenece el centro de Pamplona- y no quiere respetar las condiciones laborales de la plantilla tras la subrogación, algo que no se puede empeorar porque son derechos adquiridos de la plantilla", ha opinado.

La representación sindical en la empresa (1 CCOO y 1 ELA) ha criticado que la dirección de la empresa "no puede imponer un calendario laboral como pretende hacer, al obligar a la plantilla a cogerse el día de descanso tras trabajar un festivo en esa misma semana (hasta ahora, la plantilla podía acumular los 5 días de apertura de festivos y domingos en una semana de vacaciones)".

Según ha expuesto, tampoco pueden modificar el 'plus cantina' porque "perjudica a los trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato a tiempo parcial".

Rubén Belzunegui, secretario de la Federación de Servicios de CCOO Navarra, ha señalado que "la empresa no puede imponer nada que empeore las condiciones de trabajo de la plantilla". "Es importante que recapaciten y se sienten a negociar porque si no intensificaremos los paros y las medidas de presión para preservar los derechos de la plantilla", ha señalado.