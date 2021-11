The Real (Gvtarra) y David Yarnoz (El Molino) desarrollarán nuevos productos vegetales

David Yarnoz, cocinero navarro con tres estrellas Michelin, y Eduardo López, CEO de The Real (Gvtarra) han firmado un acuerdo de colaboración enmarcado en la estrategia de innovación y adaptación de la compañía que tiene su sede central en Navarra. El objetivo que persiguen con esta alianza en la que vanguardia y tradición convergen es el desarrollo de nuevos productos vegetales acordes a los nuevos estilos de vida que "siendo sanos, trazables y locales, desplacen el consumo de comida ultraprocesada (o fake food) por mérito propio" y permitan, a su vez, impulsar regiones, cultivos y poblaciones locales en un escenario post pandemia en el que la sensibilidad por lo socialmente sostenible cotiza al alza. "Verduras como snack, verduras para cuando vas en metro, autobús o en el coche, verduras para momentos de ocio, verduras por si trabajas en casa, verduras para desayunar, verduras siempre y verduras de manera fácil y cómoda", explican en el comunicado en el que anuncian una alianza que tiene entre sus retos "remover conciencias en el sector y en las instituciones para que, juntos, empujen la revalorización del producto región en el contexto de las anunciadas ayudas de Europa para el plan Next Generation".

Yarnoz se incorpora así como asesor a LifeLab, el laboratorio de I+D+i “para la vida” puesto en marcha por Gvtarra | The Real en los últimos meses. “Este es un paso que me hace mucha ilusión y me apasiona; tenía que llegar” sentencia. Considera Yarnoz que “existe una gran oportunidad en la adaptación de la excelente y única materia prima que tenemos en Navarra para acercarla a todo tipo de consumidor que demanda salud, sabor, verdad en el origen de las materias primas y, en síntesis, que quiere cerrar el círculo con la verdadera sostenibilidad y bienestar. A los cocineros nos gusta hacer bien las cosas y por eso acepté este reto con Gvtarra; estamos muy cerca en nuestra filosofía y defensa de nuestra Tierra”.

“Como productores y comercializadores, es necesario dar una respuesta rápida y constante a los cambios en los hábitos de consumo y poner en la posición de valor que merecen nuestras materias primas y cultivadores. Tenemos la responsabilidad de reposicionar lo que siempre hemos hecho bien pero no hemos sabido explicar adecuadamente, máxime en este momento tan volátil y complejo que estamos atravesando”, explica Eduardo López. “Con las ideas y brillantez de David Yarnoz y la experiencia y calidad de Gvtarra | The Real las verduras pueden y deben reformularse para ocupar el liderazgo que se merecen no solo en el supermercado, sino en cualquier momento compra y/o consumo”.

Se trata de llevar los conocimientos de la vanguardia gastronómica a productos de gran consumo para facilitar al comprador una alimentación sostenible y saludable pero poniendo siempre el sabor en el centro de la experiencia.

Ya se han dado los primeros pasos. Yarnoz ha tenido oportunidad de conocer las huertas de Gvtarra junto a los agricultores (ahora en campaña de borraja), y los procesos de elaboración en la planta de Villafranca a muy pocos kilómetros de los propios cultivos.

Gvtarra | The Real espera obtener los primeros resultados durante la primavera de 2022 y materializar las ideas con el lanzamiento de nuevos productos en aproximadamente un año.

En 2004, David Yarnoz tomó las riendas del restaurante familiar, el Molino de Urdániz, para llevarlo a la vanguardia gastronómica. En 2007 consigue su primera Estrella Michelin, en 2018 llega la segunda y solo un año después la tercera, esta última en su nuevo restaurante en Taiwán.

The Real Green Food, que engloba Gvtarra, Jae y Ayecue, pretende dar continuidad a los esfuerzos innovadores iniciados en la nueva etapa liderada por Eduardo López, CEO del grupo.

Acuerdos con TetraPack o el premiado proyecto "Tierra de futuro" por la sostenibilidad son ejemplos de esta nueva etapa a la que se suma David Yarnoz.