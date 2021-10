La plantilla de EROM finaliza la huelga pero avanza que habrá nuevas movilizaciones

La plantilla de EROM Navarra ha finalizado el periodo de huelga de diez días con una "alta participación", según fuentes sindicales que indican que en los próximos días se anunciarán las próximas movilizaciones para conseguir un convenio propio.

La respuesta a la convocatoria con un seguimiento, según indican, cercano al 85% y la unidad de la plantilla ha sido valorado por el comité de empresa que sostiene que han demostrado a la empresa que tienen "determinación", y que al margen de lo que decidan en Madrid, aquí seguirán reivindicando sus derechos.

En los últimos meses, señalan, ACCIONA-EROM Navarra ha reducido "notablemente su plantilla, sin justificación y sin que el trabajo de mantenimiento se haya visto disminuido".

Por eso, afirman que la plantilla tiene "muy claro que esto no acaba aquí" y seguirá explorando todo tipo de vías, ya sean movilizaciones o interpelando a las instituciones hasta conseguir "un convenio propio para Navarra":

"Se firme o no un convenio estatal, no debemos olvidar que ello no nos cierra la puerta a abrir un marco de negociación propio", asevera el comité de huelga formado por 3 delegados de LAB, 2 de ELA y 1 de Solidari, que en los próximos días propondrá a la plantilla un nuevo calendario de movilizaciones en el que no descartan realizar mas días de huelga.