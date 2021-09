Chivite insiste en que a VW Navarra “le va a ir bien”

empresa Alfredo Morales, de las que este viernes informa Diario de Navarra. La presidenta María Chivite acaba de declarar que mantiene que a Volkswagen Navarra “le va a ir bien”, después de que se ha conocido que el grupo prevé que habrá un exceso de plantilla fija en la planta, según las explicaciones dadas por la dirección ayer al presidente del comité dede las que este viernes informa Diario de Navarra.

La presidenta ha destacado que no va a hablar mientras no se plantee ninguna cifra, e insiste en su mensaje positivo. “Yo no he visto ningún número encima de la mesa y por tanto no voy a entrar en cosas que no se han concretado”. “Me reitero en mis afirmaciones del jueves: a Landaben le va a ir bien, en eso estamos trabajando y para eso pido unidad política, sindical e institucional. A Navarra, a pesar de los agoreros, también le va a ir bien”, ha insistido.

La presidenta acaba de hacer estas declaraciones, tras el encuentro que ha mantenido en el Palacio de Navarra con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

SE REUNIRÁ CON EL COMITÉ

Chivite, que ha afirmado que se van a reunir próximamente con el comité de empresa de VW Navarra, ha indicado que están trabajando por “garantizar todo el empleo y la viabilidad de la planta” con la llegada del , que ha afirmado que se van a reunir próximamente con el comité de empresa de VW Navarra, ha indicado que están trabajando por “garantizar todo el empleo y la viabilidad de la planta” con la llegada del vehículo eléctrico a Landaben , en encuentros “con la dirección de la planta” y “con el placet” del sector de automoción, de proveedores y con el Gobierno de España.

“Volkswagen está viviendo un magnífico momento, porque tiene la mayor carga de trabajo de la historia de la planta. El Gobierno de Navarra, el Gobierno de España, está trabajando en lo que tiene que ver con la transformación del vehículo y por lo tanto en la consecución de una realidad”, que “es que el vehículo eléctrico llegue a nuestra comunidad y parece ser que el tema está bastante despejado que va a ser así”. Ha asegurado que eso se va a ver materializado “en breve”.

La presidenta ha incidido en que en el año 2030 en Europa no se van a poder fabricar vehículos de combustión y que por eso es “muy importante” la llegada del vehículo eléctrico a la planta navarra “que garantiza la viabilidad futura de esta planta”.