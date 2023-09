Una inteligencia artificial diseñada en Navarra para analizar la personalidad del autor de un texto

Navarra IA Connect. Construyendo juntos un futuro inteligente”, organizada por ATANA-Clúster de Tecnología y Consultoría. Un sistema de inteligencia artificial desarrollado por una empresa navarra permite definir 35 rasgos de carácter analizando el texto escrito por una persona, según se ha puesto de relieve en la jornada “. Construyendo juntos un futuro inteligente”, organizada por

Cuando se habla de IA, ha explicado el cofundador y CEO de la empresa navarra AHIA, Roberto Aguirre, "casi todo el mundo la asocia a la tecnología, pero no a la personalidad, a las personas".

"Nosotros vimos que también podía ayudar en eso, en el tema de ver cómo funcionan las personas, de qué forma se aplica la inteligencia artificial a este tipo de conocimiento", ha afirmado.

Así, ha indicado, basándose en la investigación científica existente, comprobaron que la IA aplicada a la psicolingüística "permite deducir cuál es la personalidad de alguien que ha escrito un texto, analizando patrones de escritura o repetición de palabras. Hay un montón de parámetros".

De esta forma, partiendo de un texto de 1.000 palabras o una transcripción de voz, la IA es capaz de determinar las competencias socio emocionales de una persona y deducir sus niveles de neuroticismo, de apertura o de capacidad de colaboración, entre otros parámetros.

No se trata de una prueba caligráfica, ha precisado, porque este tipo de análisis "no están probados científicamente; la psicolingüística, sí".

"Es decir, cuando te piden escribir de lo que quieras y empiezas una narración hablando de ti y contigo mismo, por ejemplo, o utilizas muchas veces la primera persona del singular, o en los verbos pones siempre adjetivos positivos al lado", se está reflejando la personalidad, porque "es relativamente difícil enmascararlo", ha apuntado Aguirre.

El CEO de AHIA ha destacado en ese sentido que, "evidentemente, si tú escribes el manual de una lavadora, de ahí no podemos deducir nada, o las instrucciones de un medicamento, pero cuando tú te expresas naturalmente, te expones a ti mismo".

"No somos brujería", sino que "hay ciencia detrás", ha dicho Aguirre, quien ha comentado que rasgos como la capacidad de colaboración, de trabajo en equipo o el nivel de ansiedad o estrés de una persona "eso nosotros lo podemos deducir de un texto que hayas redactado".

La IA aplicada a la psicolingüística, ha asegurado, puede ser útil en muchos sectores: "Tenemos varios verticales en los que estamos trabajando. En nuestro origen fue la educación, para ayudar a los profesores a trabajar mejor en las aulas, básicamente, pero surgió también el tema de la búsqueda de empleo, ya que tus habilidades de colaboración las vas a poder mejorar si sabes que tienes una necesidad, evidentemente; si no lo sabes, no puedes hacerlo".

También tiene aplicación en psicología, ha agregado, porque "hacer un test de personalidad de 240 preguntas es muy costoso por el esfuerzo que le supone al paciente. Sin embargo, con una redacción de ese paciente, automáticamente tienes 35 facetas, lo cual les facilita muchísimo la labor. En realidad los test de personalidad se aplican poco porque son muy duros de aplicar".

Es asimismo "muy importante", ha señalado, en el ámbito del deporte, ya que "los deportistas no tienen que ser solamente buenos físicamente, sino que tienen que tener una capacidad mental".

"Como nos dijo una persona, los que se quedan por el camino no es precisamente porque no sean buenos físicamente, sino porque no tienen mimbres de personalidad adecuados para superar todo lo que tienen que superar" y en ese terreno la IA "para los entrenadores supone un valor claro", ha señalado.