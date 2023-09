Raquel Gascó, directiva de Schneider Electric: "La sostenibilidad también es equipos más diversos y paritarios"

visiblemente emocionada entre los aplausos de los más de 200 asistentes aRaquel Gascó Caro, tras agradecer el reconocimiento a los organizadores y patrocinadores. La directora de calidad y satisfacción al cliente para Europa de la división Home&Distribution de Schneider Electric se ha sobrepuesto a la emoción tras sus primeras frases y ha querido resaltar primero la importancia de todas las personas que han formado parte de su equipo en sus logros profesionales. Gascó ha roto una lanza en favor de los directivos “tan injustamente criticados” en muchas ocasiones, prejuicios ante las que los premios como el recibido por ella contribuyen a combatir con “sensibilización y visibilización”. Ha subido al estradoentre los aplausos de los más de 200 asistentes a la entrega del premio al directivo del año . “Estoy súper nerviosa con esta situación tan abrumadora”, se ha disculpado la galardonada,, tras agradecer el reconocimiento a los organizadores y patrocinadores. La directora de calidad y satisfacción al cliente para Europa de la división Home&Distribution de Schneider Electric se ha sobrepuesto a la emoción tras sus primeras frases y ha querido resaltar primeroen sus logros profesionales. Gascó ha roto una lanza en favor de los directivos “tan injustamente criticados” en muchas ocasiones, prejuicios ante las que los premios como el recibido por ella contribuyen a combatir con “sensibilización y visibilización”.

No se ha olvidado de recordar la importancia que tuvieron los valores que aprendió de su familia, como la honradez, la cultura del esfuerzo o “no creerse más que nadie y menos, tampoco”. Lo ha dicho mirando a su derecha, donde estaban sentados sus padres, Soledad Caro Valero y Manuel Gascó Lerma, así como sus hermanos mayores, Manuel Gascó Caro y Juan Francisco Gascó Caro, y su pareja, Sergio Martínez García. “El que algo quiere, algo le cuesta. Eso me lo inculcó mi madre”, le ha dedicado. La homenajeada ha destacado la importancia en su vida de Sergio Martínez García, del que ha dicho que ha sido “el loco” que la ha acompañado en todos sus proyectos, su “compañero y cómplice”: “Él es la persona que me hace de palanca en los momentos en los que en los que tengo dudas, esas ocasiones en las que hay que parar y tomar un poco de aire para coger impulso. Gracias por tu apoyo incondicional”.

Tras dejar a un lado su faceta más personal, Gascó ha reconocido que no podía “perder la oportunidad” de tener “un micrófono delante” para exponer algunas claves del momento actual. Primero, la importancia de la sostenibilidad en sus distintas facetas, tanto desde un enfoque medioambiental como otro “más holístico”. Ha abogado por buscar “cómo gestionar los medios productivos y la utilización de materiales para contaminar menos”, un esfuerzo que debería combinarse con la apuesta por la eficiencia energética bajo la premisa de que “el kilovatio más verde es el que no se consume”. Gascó ha ido más allá de lo medioambiental para recordar a los asistentes que la sostenibilidad también supone un compromiso por trabajar “por esas brechas de género, por esos equipos más diversos y paritarios, hombres y mujeres en todas las empresas”. Se ha mostrado a favor de dar mayor relevancia a los jóvenes, que pueden contribuir a complementar a las personas más experimentadas haciéndoles ver “las cosas con otros ojos, con una mirada más fresca”.

La directiva de Schneider Electric ha alertado al auditorio ante el riesgo de que en Navarra, pionera en energías renovables y con centros de investigación como CENER o NAITEC con “prestigio nacional e internacional”, se pueda creer que “está todo hecho”. “No, el futuro nunca está asegurado. El uso de internet de las cosas (IoT) en las pymes está por debajo del 4%”, ha advertido. En un momento como el actual en el que “las máquinas ya son capaces de pedir lo que necesitan” y la inteligencia artificial “permite analizar una cantidad de datos ingente” y ayudar a “tomar las decisiones más apropiadas”, ha animado a los asistentes a utilizar cuanto antes toda esa tecnología. “Me gustaría que todos remáramos juntos para posicionar a Navarra en el lugar de liderazgo que merece en cuanto a la sostenibilidad, la digitalización, la innovación, la diversidad y la inclusión”, ha expuesto.

Raquel Gascó ha agradecido también el papel de acompañamiento que le ha llevado a descubrir el potente asociacionismo en la Comunidad foral en los últimos tres años, como fue el caso de la Fundación Industrial Navarra o de la Asociación de la Industria Navarra. Luego llegaron la Cámara de Comercio, la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (Amedna) y la Asociación de la Zona Media. “Este último año he tenido el gran orgullo y satisfacción de formar parte del comité ejecutivo de la Confederación Empresarial Navarra”, ha reconocido.