El sector auto pide mejorar la coordinación entre las instituciones y las empresas y más I+D

La reconversión de la automoción hacia la electrificación sitúa al sector ante la oportunidad de reafirmar su liderazgo pero el largo camino hacia la movilidad eléctrica no está exenta de riesgos y como defendió este jueves el presidente de la Asociación Clúster de Automoción de Navarra (ACAN), Roberto Lanaspa, aunque en Navarra "estamos en las mejores condiciones", la mirada debe ser global. "Se debe mejorar la coordinación entre las instituciones y las empresas y seguir invirtiendo en I+D, el valor añadido que tenemos en Europa".

abordar los retos que tiene por delante el sector de la automoción en su transición hacia el coche eléctrico. Lanaspa fue uno de los participantes en la mesa redonda que se celebró en el Colegio de Médicos en el marco de los V Cursos Europeos de Verano.

Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Edvard Kozusnik, viceministro de Industria y Comercio de la República Checa y Uxue Itoiz, directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 del Ejecutivo navarro. En el encuentro, que estuvo moderado por

"De las diez potencias mundiales de fabricantes de automóviles sólo dos son europeas y la primera es china. Empecemos por ahí", apuntó el presidente de ACAN para advertir de los riesgos que tendría para el sector cambiar la dependencia de los combustibles fósiles por la dependencia de generación de baterías. Con todo, en plena polémica por la decisión de Volkswagen Navarra de externalizar el ensamblaje de las celdas de las baterías de los futuros coches eléctricos a Hyundai Mobis y la hipotética desventaja que esto conllevaría para Landaben frente a Seat Martorell que sí contará con una fábrica propia, el también vicepresidente de KWD Automotive optó por poner el foco en que la Comunidad foral es a día de hoy "una de las pocas regiones que tienen garantizada la electrificación de la producción al 100%" y abundó que aunque "hay que seguir trabajando", la automoción navarra cuenta con un capital humano de primer nivel.

“En muchas regiones alemanas se darían de tortas por tener el capital humano que tenemos aquí”. Desde el Ejecutivo foral, Itoiz reafirmó la apuesta que está haciendo la administración por incentivar la inversión en I+D. “Si la tenemos anclada en nuestra región podremos seguir siendo líderes”.

El trabajo pendiente al que aludió Lanaspa fue coincidente con los retos que citó Kozusnik durante el debate para una industria de la que, dijo, vive el 5% de la población checa. El sector ha logrado, igual que el navarro, crear una tupida red de proveedores en el país y mantiene una destacada relación comercial con España, la más importante con Navarra y el País Vasco. Y ese trabajo pasa entre otros aspectos por mejorar la coordinación entre las instituciones y las empresas ante una “obligada” transición, un “reto” en el que se debe “escuchar la realidad” y no “quedarse en los deseos”.

“Las revoluciones vienen desde abajo, esto es una evolución que ha venido desde arriba y no estoy seguro de si vamos a conseguir las metas fijadas desde arriba”, deslizó Kozusnik quien no ocultó que si tendría que votar la prohibición de los motores clásicos en 2035 diría que no. "Tengo mis razones. La historia es nuestra ventaja", defendió.

Lanaspa recordó la histórica inversión que se está llevando a cabo a nivel global en el sector y advirtió los riesgos de pensar en el hoy y no en el medio plazo. “La electrificación va unida a una utilización mucho más grande de los chips y ya hemos visto lo que ha pasado cuando ha habido problemas por Ucrania o el Canal de Suez”. Aseguró que a pesar de que la automoción “ha sido a lo largo de su historia una herramienta de democratización”, la introducción del vehículo eléctrico en Europa está siendo desigual y puede abrir la puerta a competidores de tercer nivel. “Vehículos eléctricos de 25.000€ de marca europea hay pocos”, concluyó.

Jesús caso

Del lobby de las baterías a las subvenciones a los coches chinos

Casado con una española, amante de la costa mediterránea e hispano-hablante, Edvard Kozusnik, viceministro de Industria de la República Checa, admitió durante su intervención su perplejidad por el lobby de las grandes corporaciones del sector para conseguir subvenciones para sus fábricas de baterías “chantajeando” a gobiernos de todo tipo para decidir la ubicación de las plantas y se mostró muy crítico con las subvenciones a la compra de coches eléctricos porque con ellas también se apoya a los coches chinos. Luego tiró de historia y hasta repasó la navarra para terminar poniendo en valor la trayectoria de su país, "que se ha hecho rico”, y que como tantos otros ahora también busca ingenieros.